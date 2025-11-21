Weltmeister Max Verstappen 9.: Rätsel in Las Vegas
Max Verstappen
Gesichter wie Fragebögen: Die meisten Fachkräfte haben nach den ersten zwei Trainings auf dem las Vegas Strip Circuit kein schlüssiges Bild erhalten, wie das Kräfteverhältnis aussieht.
Denn im ersten Training war die Bahn sehr schmutzig, vor dem zweiten Training nieselte es, dann gab es im zweiten Training zwei Unterbrechungen mit roter Flagge, wegen eines losen Abflussdeckels in Kurve 17.
Und die Verwirrung dürfte sich fortsetzen: Denn in der Nacht wird es regnen, bis in den Freitagmorgen hinein, die Bahn wird gewaschen, und die Fahrer müssen die Haftgrenzen neu ausloten.
Max Verstappen war im ersten Las Vegas-Training Vierter, im zweiten (ohne Einsatz weicher Reifen) lediglich Neunter, natürlich zeigt das nicht, was der vierfache Formel-1-Champion hier zeigen kann.
Der 28-jährige Niederländer sagt zu seinem ersten Tag in der Glitzerstadt Las Vegas: «Es war schwierig, mit den Unterbrechungen umzugehen, das hat den Rhythmus gebrochen.»
«Wir müssen die Abstimmung verbessern, um mehr Grip zu finden. Die Strecke wird offensichtlich besser, deshalb konzentrieren wir uns darauf und schauen, wie wir die Reifen im Qualifying und im Rennen optimal einsetzen können.»
«Es ist hier viel kälter als bei anderen Rennen, und der Asphalt ist sehr rutschig. Deshalb kann man die Strecke nicht einfach mit anderen vergleichen, nur weil wir mit wenig Abtrieb fahren wie in Monza oder Baku, wo wir stark fahren. Man kann also nicht davon ausgehen, dass man hier ebenfalls schnell ist. Mal sehen, wie das am nächsten Tag läuft.»
2. Training, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763
04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879
05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037
08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127
11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435
14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493
15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986
18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499
1. Training, Las Vegas
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min
02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968
03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109
05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450
09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170
19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758