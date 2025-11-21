Weltmeister Max Verstappen 9.: Rätsel in Las Vegas

​Die ersten zwei freien Trainings zum Las Vegas-GP haben das wahre Kräfteverhältnis nicht enthüllt. Max Verstappen im ersten Training Vierter, im zweiten konnte er nicht mit weichen Reifen fahren – nur P9.

Gesichter wie Fragebögen: Die meisten Fachkräfte haben nach den ersten zwei Trainings auf dem las Vegas Strip Circuit kein schlüssiges Bild erhalten, wie das Kräfteverhältnis aussieht.

Denn im ersten Training war die Bahn sehr schmutzig, vor dem zweiten Training nieselte es, dann gab es im zweiten Training zwei Unterbrechungen mit roter Flagge, wegen eines losen Abflussdeckels in Kurve 17.

Und die Verwirrung dürfte sich fortsetzen: Denn in der Nacht wird es regnen, bis in den Freitagmorgen hinein, die Bahn wird gewaschen, und die Fahrer müssen die Haftgrenzen neu ausloten.

Max Verstappen war im ersten Las Vegas-Training Vierter, im zweiten (ohne Einsatz weicher Reifen) lediglich Neunter, natürlich zeigt das nicht, was der vierfache Formel-1-Champion hier zeigen kann.



Der 28-jährige Niederländer sagt zu seinem ersten Tag in der Glitzerstadt Las Vegas: «Es war schwierig, mit den Unterbrechungen umzugehen, das hat den Rhythmus gebrochen.»



«Wir müssen die Abstimmung verbessern, um mehr Grip zu finden. Die Strecke wird offensichtlich besser, deshalb konzentrieren wir uns darauf und schauen, wie wir die Reifen im Qualifying und im Rennen optimal einsetzen können.»



«Es ist hier viel kälter als bei anderen Rennen, und der Asphalt ist sehr rutschig. Deshalb kann man die Strecke nicht einfach mit anderen vergleichen, nur weil wir mit wenig Abtrieb fahren wie in Monza oder Baku, wo wir stark fahren. Man kann also nicht davon ausgehen, dass man hier ebenfalls schnell ist. Mal sehen, wie das am nächsten Tag läuft.»







2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758



