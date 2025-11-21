Lewis Hamilton (Ferrari/10.): Karten nicht aufgedeckt
Lewis Hamilton
Was kann Ferrari auf dem Las Vegas Strip Circuit wirklich leisten? Diese Frage muss nach dem ersten Trainingstag unbeantwortet bleiben. Denn im ersten Training war die Bahn sehr schmutzig, da taugte die Bestzeit von Charles Leclerc höchstens als Moral-Turbo.
Und im zweiten Training war der Monegasse zwar Drittschnellster, aber zum Schluss nicht mehr auf der Bahn: Getriebeschaden.
Lewis Hamilton setzte zwischendurch einige Ausrufezeichen, am unterm Strich schauten in den zwei Trainings nur die Ränge 11 und 10 heraus.
Der siebenfache Weltmeister sagt: «Das war ein anständiger Tag. Im ersten Training fühlte sich der Wagen gut an, ich konnte nur im entscheidenden Moment keine schnelle Runde drehen, und genau das Gleiche passierte mir dann im zweiten Training.»
«Wir konnten mit der Abstimmung des Autos im zweiten Training Fortschritte erzielen, vor allem im ersten Streckenteil war das Handling sehr ermutigend. Leider konnte ich das in Sachen Rundenzeit nicht beweisen, weil ich von gelben und roten Flaggen aufgehalten wurde. Aber das war für viele andere Fahrer auch so.»
«Ich bin richtig aufgekratzt, denn wir haben viel gelernt, und ich brenne darauf, das am nächsten Tag zeigen zu können.»
«Die Bahn war im ersten Training extrem rutschig, aber dann war eine stete Entwicklung zu erkennen. Ich kann nur hoffen, dass es am Freitag trocken sein wird, wenn nur diese Kälte nicht wäre.»
«Ich werde die Abstimmung für den nächsten Tag kaum verändern, denn ich bin mit dem Fahrverhalten und dem Gefühl ziemlich zufrieden.»
2. Training, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763
04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879
05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037
08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127
11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435
14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493
15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986
18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499
1. Training, Las Vegas
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min
02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968
03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109
05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450
09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170
19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758