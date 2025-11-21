Lewis Hamilton (Ferrari/10.): Karten nicht aufgedeckt

​Wundertüte Ferrari: Charles Leclerc im ersten Training Schnellster, dann aber out mit Getriebedefekt. Lewis Hamilton zwischendurch immer wieder schnell, aber am Ende Zehnter. Wie ist das alles einzuordnen?

Was kann Ferrari auf dem Las Vegas Strip Circuit wirklich leisten? Diese Frage muss nach dem ersten Trainingstag unbeantwortet bleiben. Denn im ersten Training war die Bahn sehr schmutzig, da taugte die Bestzeit von Charles Leclerc höchstens als Moral-Turbo.

Und im zweiten Training war der Monegasse zwar Drittschnellster, aber zum Schluss nicht mehr auf der Bahn: Getriebeschaden.

Lewis Hamilton setzte zwischendurch einige Ausrufezeichen, am unterm Strich schauten in den zwei Trainings nur die Ränge 11 und 10 heraus.

Der siebenfache Weltmeister sagt: «Das war ein anständiger Tag. Im ersten Training fühlte sich der Wagen gut an, ich konnte nur im entscheidenden Moment keine schnelle Runde drehen, und genau das Gleiche passierte mir dann im zweiten Training.»

«Wir konnten mit der Abstimmung des Autos im zweiten Training Fortschritte erzielen, vor allem im ersten Streckenteil war das Handling sehr ermutigend. Leider konnte ich das in Sachen Rundenzeit nicht beweisen, weil ich von gelben und roten Flaggen aufgehalten wurde. Aber das war für viele andere Fahrer auch so.»



«Ich bin richtig aufgekratzt, denn wir haben viel gelernt, und ich brenne darauf, das am nächsten Tag zeigen zu können.»



«Die Bahn war im ersten Training extrem rutschig, aber dann war eine stete Entwicklung zu erkennen. Ich kann nur hoffen, dass es am Freitag trocken sein wird, wenn nur diese Kälte nicht wäre.»



«Ich werde die Abstimmung für den nächsten Tag kaum verändern, denn ich bin mit dem Fahrverhalten und dem Gefühl ziemlich zufrieden.»







2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758



