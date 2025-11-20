Max Verstappen: 2026 mit Nummer 3 statt der 1?

​Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird Max Verstappen seinen WM-Titel nicht erfolgreich verteidigen können. Aber der Niederländer wird wohl auch nicht zu 33 zurückkehren, wie er in Las Vegas bestätigt hat.

Seit Anfang 2022 fährt Max Verstappen mit der Startnummer 1 des Formel-1-Champions. In Abu Dhabi 2025 wird er das vorderhand wohl das letzte Mal tun, denn mit einiger Wahrscheinlichkeit wird der 28-jährige Niederländer seinen Titel nicht erfolgreich verteidigen können.

Im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit hat der 68-fache GP-Sieger darüber gesprochen, mit welcher Nummer er in der Saison 2026 an den Start gehen wird. Überraschung: Max kehrt nicht zu jener 33 zurück, mit welcher er von Australien 2015 bis Abu Dhabi 2021 gefahren ist.

Aber Moment mal, haben wir in der Königsklasse nicht die Regel, dass ein Fahrer seine Startnummer nicht wechseln kann? (Aabgesehen vom Tausch zur 1 des Weltmeisters.)

Verstappen in seiner niederländischen Medienrunde in Las Vegas: «Ich werde mir das im Winter in Ruhe angucken. Aber meine Lieblingszahl ist die 3. Wir müssen nur sehen, ob das möglich ist.»



Eigentlich wäre das aus zwei Gründen nicht möglich: In den FIA-Regeln war verankert, dass eine Startnummer, wird sie nicht mehr benutzt, zwei Jahre lang nicht von einem anderen Fahrer verwendet werden kann. Der Hintergrund dieser Regel: Die Nummer wird auf Eis gelegt, weil ein Pilot ja auch zurückkehren könnte.



Genau dies passiert zum Beispiel mit Valtteri Bottas’ Nummer 77 und mit Sergio Pérez Nummer 11. Der Finne und der Mexikaner fanden Ende 2024 keinen Stammplatz mehr in der Formel 1, geben 2026 aber ihr Comeback, in Diensten von Cadillac.



Was nun die 3 von Daniel Ricciardo angeht: Sie ruht seit dem letzten Grand Prix des Australiers in Singapur 2024. Damit wäre sie für 2026 an sich nicht frei. Ricciardo fuhr von 2014 (als die Startnummer-Regel eingeführt wurde) bis 2024 mit der 3.



Vor kurzem hat die Formel-1-Kommission unter Anderem darüber diskutiert, die Startnummer-Vorschriften ein wenig zu lockern. Künftig soll es möglich sein, dass ein Pilot die Nummer wechseln darf. Das muss allerdings noch vom FIA-Weltrat abgenickt werden.



Aber wird Max wirklich mit der 3 von Daniel Ricciardo fahren? Verstappen grinst: «Eigentlich wollte ich die 69. Aber mein Papa Jos fand, das sei keine so gute Idee. Ich hingegen hätte das gut gefunden, denn die Zahl sieht aus jeder Perspektive gleich aus! Das ist doch aus Marketing-Sicht klasse.»



Die Bedenken von Jos: Die 69 wird weltweit auch als Symbol für gegenseitigen Oral-Sex verstanden …



Max weiter: «Ich mag auch die 27, weil die 2 und die 7 zusammen schön aussehen. Aber diese Nummer fährt Nico Hülkenberg. Also ist die 3 mein Favorit. Allerdings sind auch andere Nummern cool.»



Zu seiner 33 hatte Verstappen am Anfang seiner Karriere erzählt: «Schon als kleiner Junge war ich mit dieser Nummer unterwegs. Deshalb dachte ich, es wäre nett, sie auch im GP-Sport zu behalten.» Als Beweisfotos gibt es Bilder von Verstappen im Kinderroller.