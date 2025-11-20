Max Verstappen über Piastri: «Finde das sehr seltsam»
Max Verstappen wundert sich über das Formtief von Oscar Piastri
Oscar Piastri konnte in diesem Jahr bereits sieben GP-Siege und damit genauso viele GP-Triumphe wie sein Teamkollege Lando Norris feiern. Doch zuletzt lief es nicht mehr nach Wunsch für den Australier, der nach seinem jüngsten Sieg in Zandvoort noch über einen WM-Vorsprung von 34 Punkten auf seinen Stallgefährten verfügt hatte.
Mittlerweile hat der Brite die WM-Führung übernommen – und ist mit einem Polster von 24 WM-Zählern nach Las Vegas gereist. Der Leistungseinbruch von Piastri seit dem Rennen in Monza ist offensichtlich – und sorgt für viele Diskussionen. Nicht nur die Fans und Berichterstatter rätseln über die Ursache für das Formtief des 24-Jährigen.
Auch Max Verstappen gesteht: «Ich kann es nicht erklären und finde das auch sehr seltsam. Ich hatte nicht erwartet, dass die WM so verläuft, aber letztlich ist das nicht wirklich mein Problem.» Ihm selbst fehlen 49 Punkte auf WM-Leader Norris, der Rückstand des Red Bull Racing-Stars auf den zweitplatzierten Piastri beträgt 25 Punkte.
Dass er seinen eigenen grossen Rückstand aufholen konnte, erklärt er denn auch nicht nur mit seiner eigenen Leistung. Auch die Form von McLaren habe diese Aufholjagd im WM-Klassement möglich gemacht, betont der Niederländer: «Dass die Lücke so schnell geschlossen werden konnte, hatte mit den ganzen Umständen zu tun. Sie haben nach der Sommerpause einige Fehler gemacht, während wir einige gute Rennen hatten, in denen alles perfekt lief. Da kann man schnell Fortschritte machen.»
«Aber irgendwann einmal stellt sich dann auch wieder die Realität ein, und du weisst, dass es nicht immer nur glatt laufen kann. Wenigstens konnte ich zuletzt wieder auf dem Podest stehen, wir sind nun konstanter als wir es von Mitte 2024 bis Mitte 2025 waren», fügte der 68-fache GP-Sieger an.
