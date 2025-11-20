Max Verstappen über Piastri: «Finde das sehr seltsam»

Oscar Piastri hat in den letzten WM-Runden nicht die gewohnte Top-Form gezeigt. Dass der Australier seinen WM-Vorsprung verspielt hat, wundert nicht nur die Fans und Beobachter, sondern auch seine Gegner.

Oscar Piastri konnte in diesem Jahr bereits sieben GP-Siege und damit genauso viele GP-Triumphe wie sein Teamkollege Lando Norris feiern. Doch zuletzt lief es nicht mehr nach Wunsch für den Australier, der nach seinem jüngsten Sieg in Zandvoort noch über einen WM-Vorsprung von 34 Punkten auf seinen Stallgefährten verfügt hatte.

Mittlerweile hat der Brite die WM-Führung übernommen – und ist mit einem Polster von 24 WM-Zählern nach Las Vegas gereist. Der Leistungseinbruch von Piastri seit dem Rennen in Monza ist offensichtlich – und sorgt für viele Diskussionen. Nicht nur die Fans und Berichterstatter rätseln über die Ursache für das Formtief des 24-Jährigen.

Auch Max Verstappen gesteht: «Ich kann es nicht erklären und finde das auch sehr seltsam. Ich hatte nicht erwartet, dass die WM so verläuft, aber letztlich ist das nicht wirklich mein Problem.» Ihm selbst fehlen 49 Punkte auf WM-Leader Norris, der Rückstand des Red Bull Racing-Stars auf den zweitplatzierten Piastri beträgt 25 Punkte.

Dass er seinen eigenen grossen Rückstand aufholen konnte, erklärt er denn auch nicht nur mit seiner eigenen Leistung. Auch die Form von McLaren habe diese Aufholjagd im WM-Klassement möglich gemacht, betont der Niederländer: «Dass die Lücke so schnell geschlossen werden konnte, hatte mit den ganzen Umständen zu tun. Sie haben nach der Sommerpause einige Fehler gemacht, während wir einige gute Rennen hatten, in denen alles perfekt lief. Da kann man schnell Fortschritte machen.»

«Aber irgendwann einmal stellt sich dann auch wieder die Realität ein, und du weisst, dass es nicht immer nur glatt laufen kann. Wenigstens konnte ich zuletzt wieder auf dem Podest stehen, wir sind nun konstanter als wir es von Mitte 2024 bis Mitte 2025 waren», fügte der 68-fache GP-Sieger an.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22