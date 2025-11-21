Russell (Mercedes/9.): «Norris und Verstappen stark»
George Russell
Formel-1-Champion Jenson Button glaubte vor dem ersten Las Vegas-Training: «Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier einen prächtigen Mehrkampf erleben werden zwischen Mercedes, Ferrari, Verstappen und McLaren.»
Dann aber stellte sich heraus: Die Bahn baut so wenig Haftung auf, dass es unmöglich ist, eine schlüssige Prognose fürs Abschlusstraining oder den Verlauf des Grand Prix zu wagen.
George Russell hat auf dem Las Vegas Strip Circuit 2024 eine makellose Leistung gezeigt und für Mercedes gewonnen. Er war von Pole mit stolzer Brust ins Rennen gegangen. Ein Jahr später ist sich der 27-jährige Engländer seiner Sache nicht so sicher.
Russell sagt: «Alles in allem ist das nicht schlecht gelaufen, und wir schwimmen da ganz anständig mit. Die Erwartungen an uns nach dem Sieg 2024 sind enorm, aber ich fürchte – so gut wie im vergangenen Jahr werden wir nicht mehr sein.»
Die Begründung des Briten: «Wir waren 2024 unter ganz bestimmten Verhältnissen richtig gut, so wie bei eher klammen Bedingungen von Las Vegas. Für 2025 wollten wir ein Auto bauen, das generell besser sein sollte, aber dafür haben wir etwas von der Überlegenheit wie in Vegas damals opfern müssen.»
«Ich traue Lando Norris und Max Verstappen eine Menge zu, und ich kann mir vorstellen, dass die Abstände unter den Spitzenpiloten sehr klein sein werden.»
«Wie stark wir im Rennen sein können, das kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Unser Speed war okay, aber berauschend ist er nicht, da müssen wir schon realistisch sein.»
2. Training, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763
04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879
05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901
07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037
08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127
11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435
14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493
15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986
18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499
1. Training, Las Vegas
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min
02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968
03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109
05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258
07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299
08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450
09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561
12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170
19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758