Russell (Mercedes/9.): «Norris und Verstappen stark»

​2024 ist Mercedes-Pilot George Russell in Las Vegas überzeugend zum Sieg gerast. Nun sagt der Engländer: «Wir schwimmen da ganz anständig mit, aber so gut wie im vergangenen Jahr werden wir nicht mehr sein.»

Formel-1-Champion Jenson Button glaubte vor dem ersten Las Vegas-Training: «Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier einen prächtigen Mehrkampf erleben werden zwischen Mercedes, Ferrari, Verstappen und McLaren.»

Dann aber stellte sich heraus: Die Bahn baut so wenig Haftung auf, dass es unmöglich ist, eine schlüssige Prognose fürs Abschlusstraining oder den Verlauf des Grand Prix zu wagen.

George Russell hat auf dem Las Vegas Strip Circuit 2024 eine makellose Leistung gezeigt und für Mercedes gewonnen. Er war von Pole mit stolzer Brust ins Rennen gegangen. Ein Jahr später ist sich der 27-jährige Engländer seiner Sache nicht so sicher.

Russell sagt: «Alles in allem ist das nicht schlecht gelaufen, und wir schwimmen da ganz anständig mit. Die Erwartungen an uns nach dem Sieg 2024 sind enorm, aber ich fürchte – so gut wie im vergangenen Jahr werden wir nicht mehr sein.»



Die Begründung des Briten: «Wir waren 2024 unter ganz bestimmten Verhältnissen richtig gut, so wie bei eher klammen Bedingungen von Las Vegas. Für 2025 wollten wir ein Auto bauen, das generell besser sein sollte, aber dafür haben wir etwas von der Überlegenheit wie in Vegas damals opfern müssen.»



«Ich traue Lando Norris und Max Verstappen eine Menge zu, und ich kann mir vorstellen, dass die Abstände unter den Spitzenpiloten sehr klein sein werden.»



«Wie stark wir im Rennen sein können, das kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Unser Speed war okay, aber berauschend ist er nicht, da müssen wir schon realistisch sein.»







2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





