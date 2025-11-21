Lando Norris: Was ist die Vegas-Bestzeit wert?

Formel-1-WM-Leader Lando Norris war am Trainingsdonnerstag in Las Vegas der Schnellste, dennoch warnte der McLaren-Star hinterher: «Ich denke, es ist ein enger Kampf zwischen mehreren Piloten.»

Im ersten freien Training auf dem Las Vegas Strip Circuit begnügte sich Lando Norris mit der sechstschnellsten Runde. Der WM-Leader der Königsklasse war knapp viereinhalb Zehntel langsamer als Ferrari-Star Charles Leclerc, der sich die FP1-Bestzeit gutschreiben liess.

Im zweiten Training drehte der McLaren-Star dann auf und belegte nach 13 Runden den ersten Platz. Mit seiner Bestzeit von 1:33,602 min blieb er eine halbe Sekunde schneller als Titelverteidiger Max Verstappen und fast neun Zehntel schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri, der sein erster Verfolger im WM-Titelkampf ist.

Doch die Session wurde wegen eines losen Kanaldeckels erst unterbrochen und schliesslich vorzeitig beendet – das hiess, dass viele Fahrer nicht dazu kamen, ihre schnellen Versuche auf der weichen Mischung zu absolvieren. Dazu gehörten auch die beiden WM-Rivalen des Briten.

Die Bestzeit ist also mit Vorsicht zu geniessen, wie Norris selbst warnte: «Hier ist es immer knifflig. Aber ich denke, das Auto fühlt sich besser an als im vergangenen Jahr – das war schon von der ersten Runde an zu spüren, was natürlich positiv ist. Allerdings denke ich, dass es ein enger Kampf zwischen mehreren Piloten ist, und viele schafften es nicht einmal, ihre schnellen Runden auf weichen Reifen zu drehen.»

«Ausserdem wurde die zweite Session verkürzt, deshalb kamen wir nicht wirklich dazu, Runden im Renntrimm zu drehen», mahnte der 26-Jährige zusätzlich. «Doch abgesehen davon denke ich, dass wir uns zwischen den beiden Trainings verbessern konnten. Und ich hoffe, dass wir vor dem dritten Training noch weitere Fortschritte machen können», fügte der elffache GP-Sieger an.





2. Training, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,602 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,631

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,763

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,879

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:33,893

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,901

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,037

08. Alex Albon (T), Williams, 1:34,067

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,105

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:34,127

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,191

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,373

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:34,435

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,493

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,692

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,824

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,986

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,012

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:35,228

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:35,499





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,802 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:34,968

03. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,071

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,109

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,179

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,258

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:35,299

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,450

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,534

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:35,538

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:35,561

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,589

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,709

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,746

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,894

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,990

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,123

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:36,170

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:36,398

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:36,758





