Oscar Piastri (McLaren): Defekt schon vor dem Rennen

​Oscar Piastri steht mit dem Rücken zur Wand: 24 Punkte Rückstand auf Lando Norris, von Max Verstappen in der WM eingeholt in Las Vegas. Dort ging McLaren schon vor dem Grand Prix etwas kaputt.

Unfassbar, wie sich die Dinge in dieser verrückten Saison 2025 verändert haben. Nach dem Grossen Preis der Niederlande mit dem Sieg von Oscar Piastri und dem Motorplatzer im McLaren von Lando Norris sah das in der WM so aus.

1. Oscar Piastri 309 Punkte

2. Lando Norris 275

3. Max Verstappen 205

Einige sprachen damals von einer Vorentscheidung in der WM. Weit gefehlt! Denn sieben Rennwochenenden später und nach der Disqualifikation beider McLaren in Las Vegas (Bodenplatten zu sehr abgenutzt) präsentiert sich die Lage wie folgt:



1. Norris 390

2. Piastri 366

3. Verstappen 366



Wer hätte das Ende August in Zandvoort gedacht?



Während Max Verstappen mit Riesenschritte aufholte und Lando Norris zuletzt ein Spitzenergebnis nach dem anderen hinpfefferte, rutschte Piastri in die Krise: Seit Rang 3 in Monza stand der 24-jährige Australier nicht mehr auf dem GP-Siegerpodest!



Unfall in Baku

Vierter in Singapur

Fünfter in Texas

Fünfter in Mexiko

Fünfter in Brasilien

Disqualifiziert in Las Vegas



Oscar im Fahrerlager des Lusail International Circuit: «Es ist natürlich nie schön, wenn du ein Ergebnis auf die Art und Weise verlierst, wie uns das in Las Vegas passiert ist. Gut, wir könnten sagen, eine Niederlage gegen Norris ist abgewendet. Aber ich habe 25 Punkte auf Max verloren, das ist schon nicht gut.»



«Mir war schon an der Strecke klar, dass wir in argen Schwierigkeiten stecken. Ich war noch vor Ort, als wir uns bei den Rennkommissaren erklären mussten. Mir war klar, wie das wohl enden musste. Von Ausschluss hörte ich, als ich schon am Flughafen war.»



«Der Wagen setzte während des Grand Prix stark auf, also war mir im Rennen bereits bewusst, dass die Bodenplatte Einiges abbekam. Aber das ist nicht immer gleich – ich hatte auch schon Grands Prix, in welchen der Wagen stark aufsetzte, aber der Verschleiss der Bodenplatte war gar nicht so übel. Das hängt auch von der Pistenoberfläche ab. Ein angenehmes Rennen war es sicher nicht. Und wir hatten einen Sensor, der schon vor dem WM-Lauf kaputtging, so dass wir nicht genau wussten, wie übel es ist.»



«Diese Autos funktionieren am besten, wenn der Wagen sehr tief gelegt ist, besonders auf einer so schnellen Bahn wie Las Vegas. Aber wir hatten im Training keine Warnung, dass wir da in den roten Bereich geraten würden. Was natürlich auch an den Verhältnissen liegt, es war meist nass, so dass wir nie diesen Speed erreichten. Sonst hätten wir vielleicht etwas anders gemacht.»



In Katar hat Oscar 2023 seinen ersten Formel-1-Sieg eingefahren (im Sprint). Er meint: «Das ist eine Strecke, auf welcher ich mich immer wohlgefühlt habe. Ich war in Vegas mit meinem Speed recht zufrieden, ich habe zuletzt mit der Abstimmung Fortschritte erzielt. Ich war auch in Brasilien gut unterwegs, bis zum Unfall, danach haben wir die Abstimmung nicht mehr perfekt hinbekommen. Aber ich sehe Katar nicht als wichtigeres Rennen als jedes andere. Ich weiss, was auf dem Spiel steht. Um meine WM-Hoffnungen am Leben zu erhalten, muss ich ein herausragendes Ergebnis einfahren.»



Gab es bei McLaren eine Diskussion, wonach Piastri nun Norris gegen Verstappen helfen sollte? «Ja, die ganz es, und sie war sehr kurz, die Antwort ist – nein.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

07. Haas 73

08. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22