Pirelli-Angst in Katar: Schnarch-GP? Action-Knaller?

​Formel-1-Ausrüster Pirelli geht mit dem Mailänder Gummi auf Nummer sicher in Katar: Kein Satz darf länger als 25 Runden verwendet werden. Was sich damit für die GP-Rennställe ändert.

Für Katar 2025 gilt in Sachen Reifen: Maximal-Laufzeit eines Satzes bei 25 Runden. Damit wird der Grand Prix (Distanz 57 Runden) gezwungenermassen zu einem Zweistopp-Rennen.

Die strikte Reifen-Obergrenze ist eine Konsequenz aus dem Vorjahres-GP und gilt nur für den WM-Lauf hier in Katar. Vor einem Jahr kamen die Reifen auf der gummifressenden Strecke in Lusail an ihre Belastungsgrenze, was vor allem an der Form der Randsteine liegt.

Was bedeutet dies für die Formel-1-Teams? Ferrari-Rennstratege Cameron Roberts erklärt: «Vor kurzem wurde bestätigt, was wir im Vorfeld zusammen mit der FIA und Pirelli besprochen hatten – in Katar gilt fürs gesamte Wochenende ein Limit von 25 Runden pro Reifensatz.»

«Das Limit von 25 Runden pro Reifensatz bedeutet grundsätzlich, dass die Fahrer mindestens zwei Boxenstopps einlegen müssen. Dies ähnelt dem Rennen 2023, als ein Limit von 18 Runden sogar drei Stopps erforderte. Die Teams werden nun abwägen müssen, ob frühe Stopps für eine bessere Position sinnvoll sind oder ob sich das Risiko und der Nutzen einer längeren Einsatz-Länge lohnen, in der Hoffnung auf eine Safety Car-Phase, dank welcher ein Fahrer mehrere Plätze gutmachen könnte.»



«Kürzere Rennsegmente ermöglichen es den Fahrern, mehr anzugreifen und weniger auf das Reifen-Management achten zu müssen. Gleichzeitig schränkt dies aber auch die strategischen Optionen ein, wodurch Position und damit das Qualifying noch wichtiger werden, auf einer Strecke, auf welcher Überholmanöver als knifflig gelten.»



In der jüngeren Vergangenheit wurden bei ähnlichen Limitierungen zwei gegensätzliche Szenarien beobachtet: eher gemächliche Rennen, bei denen die Streckenposition entscheidend ist, und schnelle, dicht gedrängte Rennen, bei denen das Reifen-Management keine Priorität mehr hatte. Wie wird sich der Grosse Preis von Katar voraussichtlich entwickeln?



Roberts weiter: «Es stimmt, wir haben in Katar schon viel Reifen-Management gesehen. Alonso fuhr 2021 einen sehr langen ersten Teil, um seine Einstoppstrategie umzusetzen, und er wurde mit Alpine Dritter! Aber Katar ist nicht Monaco. Wir sollten daher nicht erwarten, dass sich Teamkollegen gegenseitig helfen, indem sie Lücken öffnen, in die der andere zum Boxenstopp einfahren kann, wie das im vergangen Mai im Fürstentum passiert ist.»



«Vielmehr könnte der kommende Grand Prix jenem von Katar 2023 ähneln, wo die Fahrer härter fahren können, ohne die Reifen schonen zu müssen, da sie keinen so langen Teil wie üblich absolvieren müssen. Einen ersten Vorgeschmack darauf dürften wir im Sprint vom Samstag bekommen, wo die Fahrer voraussichtlich über die nur 19 Runden voll angreifen werden.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

07. Haas 73

08. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22