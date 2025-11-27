Leclerc/Ferrari: «Hamilton braucht meinen Rat nicht»

​Der Monegasse Charles Leclerc hat 2025 gegen Superstar Lewis Hamilton klar die Oberhand. Nun sagt der Ferrari-Fahrer: «Ich bin nicht der Ansicht, dass Lewis von mir Ratschläge benötigt.»

Hand aufs Herz: Wissen Sie noch, wann Charles Leclerc seinen achten und bislang letzten Grand-Prix-Sieg eingefahren hat? Es war vor 13 Monaten, in Texas 2024. Verdammt lang her.

In dieser Saison stand der 28-jährige Monegasse immerhin sieben Mal auf dem GP-Siegerpodest (Lewis Hamilton nie), zwei Mal als Zweiter – in Monaco und Mexiko-Stadt. Und Zweiter ist der Ferrari-Fahrer vor einem Jahr auch hier in Katar geworden.

Leclerc hat in dieser Saison seinen neuen Stallgefährten Lewis Hamilton älter aussehen lassen als 40 Jahre. Charles ist der schnellere Mann, das können nicht mal die Hamilton-hörigen britischen Medien schönreden.



Aber Leclerc bleibt ganz bescheiden. Auf die Frage in Katar, welchen Rat er Hamilton geben würde, holt Charles ein wenig aus: «Mein Job besteht darin, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Ich muss mich darauf konzentrieren zu optimieren, was ich kontrollieren kann. Da gibt es so viele Dinge, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Und das Team seinerseits gibt sich alle erdenkliche Mühe, den Rennwagen so zu trimmen, dass ich mich perfekt einbringen kann.»



«Da fällt es mir ein wenig schwer, noch Zeit damit zu verbringen, Lewis mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – der so viel mehr erreicht hat in seiner Karriere als ich. Also wer bin ich, dass ich ihm Ratschläge geben würde?»



Aber Charles hat viel Verständnis für die Lage von Hamilton: «Ihr dürft nicht vergessen, dass für ihn alles neu ist. Ich weiss gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich bin seit acht Jahren bei Ferrari, und alles fühlt sich natürlich an.»



«Aber für Hamilton? Die ganzen Arbeitsabläufe sind anders, als er sich das über Jahre verinnerlicht hatte. Und es braucht einfach Zeit, sich da einzugewöhnen.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

07. Haas 73

08. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22



