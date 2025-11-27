Leclerc/Ferrari: «Hamilton braucht meinen Rat nicht»
Charles Leclerc
Hand aufs Herz: Wissen Sie noch, wann Charles Leclerc seinen achten und bislang letzten Grand-Prix-Sieg eingefahren hat? Es war vor 13 Monaten, in Texas 2024. Verdammt lang her.
In dieser Saison stand der 28-jährige Monegasse immerhin sieben Mal auf dem GP-Siegerpodest (Lewis Hamilton nie), zwei Mal als Zweiter – in Monaco und Mexiko-Stadt. Und Zweiter ist der Ferrari-Fahrer vor einem Jahr auch hier in Katar geworden.
Leclerc hat in dieser Saison seinen neuen Stallgefährten Lewis Hamilton älter aussehen lassen als 40 Jahre. Charles ist der schnellere Mann, das können nicht mal die Hamilton-hörigen britischen Medien schönreden.
Aber Leclerc bleibt ganz bescheiden. Auf die Frage in Katar, welchen Rat er Hamilton geben würde, holt Charles ein wenig aus: «Mein Job besteht darin, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Ich muss mich darauf konzentrieren zu optimieren, was ich kontrollieren kann. Da gibt es so viele Dinge, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Und das Team seinerseits gibt sich alle erdenkliche Mühe, den Rennwagen so zu trimmen, dass ich mich perfekt einbringen kann.»
«Da fällt es mir ein wenig schwer, noch Zeit damit zu verbringen, Lewis mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – der so viel mehr erreicht hat in seiner Karriere als ich. Also wer bin ich, dass ich ihm Ratschläge geben würde?»
Aber Charles hat viel Verständnis für die Lage von Hamilton: «Ihr dürft nicht vergessen, dass für ihn alles neu ist. Ich weiss gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich bin seit acht Jahren bei Ferrari, und alles fühlt sich natürlich an.»
«Aber für Hamilton? Die ganzen Arbeitsabläufe sind anders, als er sich das über Jahre verinnerlicht hatte. Und es braucht einfach Zeit, sich da einzugewöhnen.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
07. Haas 73
08. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22