Verstappen: «Ich hätte McLaren gesagt: verpisst euch»

​Weltmeister Max Verstappen hält den Druck auf McLaren aufrecht: «Weder Norris noch Piastri zu bevorzugen, das ist perfekt für mich. Als Piastri hätte ich zu McLaren gesagt – verpisst euch!»´

Für den Kanadier Jacques Villeneuve, Formel-1-Champion von 1997, steht fest: «Ich würde mein Geld jetzt auf Max Verstappen setzen. Er drängt McLaren in die Defensive, und wenn du in der Formel 1 in diese Lage kommst, dann machst du Fehler.»

«McLaren hat noch immer das beste Auto, und die Katar-Strecke sollte zum Wagen passen. Aber Lando Norris weiss – Max Verstappen liegt nur noch 24 Punkte hinten. Das geht auf die Nerven. Ich freue mich irre aufs GP-Wochenende, das wird spannend!»

Villeneuve betont auch: «McLaren hat zwei Fahrer, die um die WM kämpfen. Da muss in Sachen Strategie alles hinterfragt werden, weil sie ja niemanden benachteiligen wollen. Mit solchen Gedanken muss sich bei Red Bull Racing keiner beschäftigen, die können sich alle ganz auf Max konzentrieren.»

Max Verstappen selber ist tiefenentspannt. Im Fahrerlager des Lusail International Circuit lacht der 28-jährige Niederländer über die Vorgehensweise von McLaren: «Weder Norris noch Piastri zu bevorzugen, also beide frei fahren zu lassen, das ist perfekt für mich. Und sie haben auch gar keine andere Wahl als so vorzugehen. Denn seien wir mal ehrlich: Du kannst nicht das ganze Jahr lang von Gleichberechtigung reden und nun auf einmal sagen, dass sich Piastri hintenan stellen soll. Wenn ich Oscar wäre, dann würde ich auf so etwas sagen – verpisst euch!»



Verstappen ahnte noch beim Verlassen des Fahrerlagers von Las Vegas, welches Unheil über McLaren hereinbrechen wird: Bodenplatten an beiden Autos zu stark abgeschliffen, Ausschluss.



Max in Katar: «Ich wusste natürlich von der Untersuchung gegen sie. Und ich wusste auch – wenn sich der Verschleiss als zu hoch erweist, lässt sich darüber nicht mehr diskutieren. Jedes Team will die Bodenfreiheit des Fahrzeugs so niedrig wie möglich halten, und manchmal ist das schwer zu bestimmen, aber das darf keine Entschuldigung sein. Zu niedrig ist nun mal zu niedrig, da gibt es keine Grauzonen. So sind nun mal die Regeln.»



«Natürlich ist der Abstand auf Norris durch die Disqualifikation kleiner geworden, aber wir liegen immer noch 24 Punkte zurück. Und es muss noch Vieles sehr gut laufen, damit wir eine Chance bewahren können, auch wenn diese Chance jetzt etwas höher ist als vor Las Vegas. Aber wir wissen, dass wir selbst bei einem Sieg noch etwas Glück brauchen. Für uns ändert sich daher nichts: Wir geben alles und haben nichts zu verlieren.»



Max gibt zur: «Nach meinem Heimrennen in Zandvoort kam ich nach Hause und dachte – das war’s. Wir waren aus dem Titelrennen so gut wie raus. Danach haben wir das Ruder herumgerissen und das Auto verbessert. Wir verstehen den Wagen jetzt besser. Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir gemacht haben, obwohl ich noch zufriedener gewesen wäre, wenn wir eine bessere erste Saisonhälfte gehabt hätten. Aber so ist das Leben. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, und jetzt versuchen wir einfach, bis zum Schluss das Beste daraus zu machen.»



«Meine Herangehensweise ist immer dieselbe – egal ob ich vorne oder hinten liege. Ich will gewinnen und weiss, dass ich gewinnen muss, oder zumindest deutlich mehr Punkte holen muss als McLaren. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Ich werde in Abu Dhabi gewiss nicht weinen, da bin ich ganz entspannt.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

07. Haas 73

08. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22