B-Gespann-Masters 2020: volles Feld mit 16 Teams

Das B-Gespann-Masters geht in seine fünfte Saison. 16 Seitenwagenteams haben sich für die Serie angemeldet. Sechs Termine sind fest, ein Veranstalter kommen möglicherweise noch hinzu.

«Das ging aber schnell» freute sich Mario Siebert über die volle Teilnehmerliste für das B-Gespann-Masters 2020, das in seine fünfte Saison geht, «wir sind froh, dass wir die maximale Zahl von 16 Teams erreicht haben.» Das Organisationsteam mit Jürgen Michel, Petra Bischoff, Peter und Sylvia Kirchner, Hans-Walter Tschirley, Matthias Montillon und Mario Siebert freut sich auf die Rennen in Zolder, Lübbenau, Angenrod, Melsungen, Leipzig und Willing. Möglicherweise kommt noch ein Renntermin hinzu. Die Verhandlungen laufen hier noch.

Zum Auftakt im belgischen Zolder werden alle 16 gemeldeten Seitenwagenteams das erste Rennen in Zolder bestreiten. Das Rennen wird in der Serie voll gewertet. «Nach Zolder kommen die besten zwölf Teams weiter», erklärt Siebert den Modus, «dann wird das gewohnte 10+2-System gefahren. Wobei die Plätze 11 und 12 der Vorveranstaltung in der nächsten Veranstaltung immer wieder gegen die Plätze 9 und 10 getauscht werden, so, wie es 2019 auch war. Die in Zolder zum Auftakt auf die Plätze 13 bis 16 gefahrenen Teams gehen danach auf Stand-by-Reserve. Sie rücken sofort nach, wenn eine oder mehrere Absagen vorliegen.»

2019 hatten 15 Teams am B-Gespann-Masters teilgenommen. Mike Kolb und Beifahrerin Nadin Pierick vom MSC Angenrod standen am Ende als siegreiches Team fest. Die Serie soll nicht in Konkurrenz zum Bahnpokal stehen, bei dem die Teilnehmer der B-Seitenwagenklasse um den Aufstieg in A-Lizenz kämpfen.

Meldungen zum B-Gespann-Masters 2020:

1. Sebastian Rösler/Ralf Drönner (MSC Seligenstadt/MSC Zweibrücken)

2. Chris Neame/Luke Russell (GB)

3. Jens Lorei/Alex Hermann (MSC Echzell/MSC Nidda)

4. Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B)

5. Valentin Martens/Sandra Jeamers (B)

6. Marcel Raatjes/Marc Wijnholds (NL)

7. Mike Kolb/Nadin Pierick (MSC Angenrod)

8. Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg)

9. Mathias Weidenmüller/Jana Fritzsche (MC Post Leipzig)

10. David Kolb/Ralf Bittner (MSC Angenrod)

11. Moritz Straub/Patrik Löffler (MSV Herxheim)

12. Patrick Hermanns/Pascal Hillmann (MSC Wagenfeld)

13. Erik van Dijk jr./Erik van Dijk sen. (NL)

14. Nicole Standke/Resi Hölper (AC Rastede)

15. Tony Dart/Wayne Powell (GB)

16. Roland Gerlach/Myron McNeil (MSC Seligenstadt)