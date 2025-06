St. Macaire: Chris Harris siegt – Jörg Tebbe auf P10

Chris Harris siegte wie zuletzt in Bielefeld jetzt auch in St. Macaire

Beim Grasbahn-EM-Semifinale 1 in St. Macaire gewann der Brite Chris Harris das Finale vor dem Norweger Glenn Moi und dem Niederländer Mika Meijer. Jörg Tebbe hat sich als Reservist für das EM-Finale qualifiziert.

Das Semifinale 1 zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft fand am Samstagabend oder besser gesagt Samstagnacht im malerischen St. Macaire im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine in Südfrankreich statt. Das ging nicht ohne Probleme los.

Zuerst ging die Startmaschine nicht und man diskutierte über Ampelstarts. Dann war aufgrund der langen Trockenheit ein enormes Staubaufkommen festzustellen, was eine Durchführung des Rennabends kurzzeitig in Frage stellte. Auf jeden Fall ging es mit einstündiger Verspätung erst nach 22 Uhr los.

Nach den zehn Vorläufen lagen mit Mathias Tresarrieu (19 Punkte) und Tino Bouin (18) zwei Franzosen vorne, gefolgt vom Briten Zach Wajtknecht (16), dem Niederländer Mika Meijer (13) und dem punktgleichen Bielefeld-Sieger Chris Harris aus Großbritannien. Meijer musste den Umweg über das B-Finale nehmen und wurde hier Zweiter hinter dem Norweger Glenn Moi.

Damit standen schon mal die Plätze 7 bis 10 für Anthony Chauffour (F), Henry van der Steen (NL), Jacob Bukhave (DK) und Jörg Tebbe vom MSC Dohren fest. Wie die Teilnehmer des A-Finales sind sie für das EM-Finale am 17. August in Eenrum (NL) qualifiziert. Tebbe allerdings vorerst nur als Reservist.

Im A-Finale, das um kurz vor ein Uhr am Pfingstsonntag beendet war, setzte sich «Bomber» Harris gegen die Konkurrenz durch. Auf Platz 2 folgte Moi vor Meijer und Wajknecht. Die beiden Franzosen Bouin und Tresarrieu fielen aus.

Die beiden weiteren deutschen Piloten mit DMSB-Lizenz, Daniel Spiller und Dominik Werkstetter, hatten auf dieser Bahn keine Chance. Sie beendeten die lange Nacht auf den Plätzen 13 und 16.

Das Semifinale 2 zur Grasbahn-EM findet am 26. Juli in Werlte statt, das Finale wird am 17. August in Eenrum (NL) gefahren.

Ergebnisse Grasbahn-EM Semifinale 1 in St. Macaire (F):

Qualifiziert für das Finale in Eenrum: 1. Chris Harris (GB), 13 Vorlaufpunkte. 2. Glenn Moi (N), 11. 3. Mika Meijer (NL), 13. 4. Zach Wajtknecht (GB), 16. 5. Tino Bouin (F), 18. 6. Mathias Tresarrieu (F), 19. 7. Anthony Chauffour (F), 10. 8. Henry van der Steen (NL), 12. 9. Jacob Bukhave (DK), 8. Reserve: 10. Jörg Tebbe (D), 10.

Ausgeschieden: 11. Tero Aarnio (FIN), 7. 12. Jeffrey Sijbesma (NL), 5. 13. Daniel Spiller (D), 2. 14. Jordan Dubernard (F), 2. 15. Callum Walker (GB), 2. 16. Dominik Werkstetter (D), 1. 17. Noah Urda (F), 0.

B-Finale: 1. Moi, 2. Meijer, 3. Chauffour, 4. Van der Steen, 5. Bukhave, 6. Tebbe.

A-Finale: 1. Harris, 2. Moi, 3. Meijer, 4. Wajtknecht, 5. Bouin, 6. Tresarrieu.

Ergebnisse Qualifikation EM-Seitenwagen St. Macaire (F):

Qualifiziert für das Finale am 28. September in Haunstetten: 1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Vorlaufpunkte. 2. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 16. 3. Remi Valladon/Lauryna Faget (F), 12. 4. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 15. 5. Mike Frederiksen/Steven Grandt (DK), 0. 6. Jerome Lespinasse/Bertrand Jonathan (F), 7.

Ausgeschieden: 7. Clement Furet/Jean-Charles Lopez (F), 12. 8. Paul Whitelam/Richard Webb (GB), 8. 9. Romain Furet/Ewen Guilbaud (F), 10. 10. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 10.

B-Finale: 1. Lespinasse/Bertrand, 2. Frederiksen/Grandt, 3. Furet/Lopez, 4. Whitelam/Webb, 5. Furet/Guilbaud (d), 6. Sarrailh/Gregoire (d).

A-Finale: 1. Venus/Eibl, 2. San Millan/Zapf, 3. Valladon/Faget, 4. Schramm/Meier-Zengin, 5. Frederiksen/Grandt, 6. Lespinasse/Bertrand (d).