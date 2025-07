Stephan Katt: «Traue mir das Podium in Werlte zu»

Nach Platz 6 im Finale beim Grasbahnrennen in Aduard (NL) peilt Stephan Katt am kommenden Samstag beim EM-Semifinale 2 in Werlte einen Podiumsplatz an. Das EM-Finale findet am 17. August in Eenrum (NL) statt.

«Nach dem Rennen ist vor dem Rennen» ist das Motto des Dauer-Optimisten Stephan Katt. Am vergangenen Wochenende musste der 46-jährige Schleswig-Holsteiner beim gut besetzten Grasbahnrennen im niederländischen Aduard gleich zu Beginn einen unverschuldeten Sturz hinnehmen. Er qualifizierte sich trotzdem direkt für das Finale, wurde hier aber nur Sechster.

Katt: «Der Franzose [Anthony Chauffour] ist gleich im ersten Lauf direkt vor mir ausgerutscht, ich konnte nicht ausweichen und bin komplett über ihn drüber gefahren. Glücklicherweise ist ihm und mir nichts passiert. Ich bin in danach in die Airfences reingeflogen, aber es ist zum Glück alles heil geblieben, bis auf einige Sachen am Motorrad. Im Finale habe ich dann in der zweiten Runde einen Fahrfehler gemacht, so konnten Mika Meijer und Daniel Spiller innen bei mir durchfahren. Ich blieb noch an Spiller dran, habe auch versucht ihn zu überholen, aber das habe ich dann nicht mehr hinbekommen.»

Am kommenden Samstag steht eine weit größere Aufgabe für den Neuwittenbeker auf dem Plan, das Grasbahn-Europameisterschafts-Semifinale 2 in Werlte. «Ich mag die Bahn in Werlte sehr gerne, habe da auch schon viele Erfolge gefeiert» so der ‚Catman’ zu SPEEDWEEK.com. Und: «Ich traue mir das Podium in Werlte definitiv zu. Das möchte ich auch und das ist mein primärer Fokus.»

Die ersten neun Piloten plus ein Reservist qualifizieren sich für das EM-Finale in Eenrum (NL), wo Katt im Jahr 2012 einst seine dritte Europameisterschaft feiern konnte. Mit Mario Niedermeier und den Brüdern Timo und Fabian (Reserve) Wachs vom Ausrichter MSC Werlte sind neben Katt drei weitere Deutsche auf dem Hümmlingring am Start.

Nach zehn Vorläufen, das bedeutet vier für jeden Fahrer, sind die punktbesten vier für das Finale qualifiziert, zwei weitere werden über den Hoffnungslauf (Last-Chance-Heat) ermittelt. Der Letzte dieses Laufes ist Reservist in Eenrum.

Alle Rennen der EM Solo werden mit sechs Fahrern gestartet. So ist es auch im Rahmenprogramm bei den Internationalen Seitenwagen, die mit acht Teams bockstark besetzt sind. Zudem bei diesem Flutlichtrennen vertreten ist die Klasse B-Solo. Rennbeginn ist um 18.30 Uhr.

Line-ups Grasbahnrennen Werlte - 26.07.2025:

EM Semi-Finale 2: Stephan Katt (D), Timo Wachs (D), Mario Niedermeier (D), Andrew Appleton (GB), Charley Powell (GB), Paul Cooper (GB), Mickie Simpson (GB), Romano Hummel (NL), Dave Meijerink (NL), William Kruit (NL), Kenneth Kruse Hansen (DK), Patrick Kruse (DK), Milan Moravec (CZ), Jan Hlacina (CZ), Thomas Valladon (F), Reserve Fabian Wachs (D)

I-Seitenwagen: Manuel Meier/Lena Siebert (D), Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), Moritz Straub/Patrik Löffler (D), Mitch Godden/Paul Smith (GB), Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL).

B-Solo: Marcel Sebastian, Marlon Hegener, Lando Michaelis, Sebastian Adorjan, Danny Repschläger, Marvyn Katt (alle D), Nynke Sijbesma, Niek Meijerink, Jurgen Kramer (alle NL).