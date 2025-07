Werlte: Großartiger Dave Meijerink siegt mit Maximum

Das EM-Semifinale 2 in Werlte war eine Sache von Dave Meijerink, der mit Maximum siegte. Die Deutschen Stephan Katt und Mario Niedermeier qualifizierten sich ebenfalls für Eenrum, Fabian Wachs ist als Zehnter Reserve.

Die Veranstaltung in Werlte war eine Werbung für den Bahnsport. Die Ränge waren prall gefüllt, der Hümmlingring in einem sehr guten Zustand und die Rennen in den klassischen Bahnsportdisziplinen Internationale Solisten und Seitenwagen sowie B-Lizenz Solo durchweg spannend.

In dem zügig durchgeführten Flutlichtrennen gab es nur eine längere Unterbrechung. Im Finale der B-Solisten war der bis dahin überragende Danny Repschläger in der Startkurve schwer gestürzt. Die dahinter folgende Niederländerin Nynke Sijbesma konnte nicht mehr ausweichen und crashte ebenfalls. Beide mussten ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht werden.

In den Läufen des EM-Semifinales 2 erwies sich Dave Meijerink als unschlagbar. Der 25-jährige Niederländer gewann seine vier Vorläufe und auch das abschließende über die Endplatzierung entscheidende Finale. Nur einen Punkt weniger nach den Vorläufen hatte Kenneth Kruse Hansen. Der Däne wurde einmal Zweiter hinter Meijerink, ansonsten hatte der Clubfahrer des MSC Hümmling Werlte die Nase vorne.

Romano Hummel (NL) mit 16 Vorlaufpunkten und der sehr starke Mario Niedermeier an seinem 24. Geburtstag mit 15 Punkten waren ebenfalls für das A-Finale qualifiziert. Im Hoffnungslauf zeigte Stephan Katt eine Klasseleistung mit einem Sieg gegen den Briten Andrew Appleton. Beide waren damit auch für das A-Finale gesetzt.

Für Katt begann der Rennabend nicht besonders gut. Der Neuwittenbeker war gleich im ersten Lauf auf Platz 2 durchs Ziel gefahren, in der folgenden Kurve aber ausgerutscht, da dort der Tscheche Milan Moravec in die Bande gerauscht war. So musste sich der «Catman» in den folgenden drei Läufen erst einmal wieder «reintasten».

Charley Powell (GB), die Newcomer Patrick Kruse (DK) und Mickie Simpson (GB) belegten im Hoffnungslauf die Plätze drei bis fünf vor Fabian Wachs aus Werlte, der früh als Reservist für den gestürzten Moravec (Handgelenk gebrochen) ins Rennen gekommen war. Wachs hat sich damit als Zehnter für das EM-Finale am 17. August in Eenrum (NL) qualifiziert und ist dort Reservefahrer.

Im A-Finale setzte sich Meijerink nach der heißumkämpften ersten Kurve souverän in Führung und gab sie danach bis ins Ziel nicht mehr ab. Zweiter wurde Kruse Hansen in einem engen Feld vor den ebenfalls sehr starken Hummel, Katt, Niedermeier und Appleton.

Ergebnisse EM-Semifinale 2 in Werlte:

Qualifiziert für das EM-Finale in Eenrum: 1. Dave Meijerink (NL), 20 Vorlaufpunkte. 2. Kenneth Kruse Hansen (DK), 19. 3. Romano Hummel (NL), 16. 4. Stephan Katt (D), 12. 5. Mario Niedermeier (D), 15. 6. Andrew Appleton (GB), 11. 7. Charley Powell (GB), 12. 8. Patrick Kruse (DK), 12. 9. Mickie Simpson (GB), 10. Reserve: 10. Fabian Wachs (D), 6.

Ausgeschieden: 11. Timo Wachs (D), 5. 12. William Kruit (NL), 5. 13. Thomas Valladon (F), 4. 14. Jan Hlacina (CZ), 1. 15. Paul Cooper (GB), 1. 16. Milan Moravec (CZ), 0.

Last-Chance-Heat: 1. Katt, 2. Appleton, 3. Powell, 4. Kruse, 5. Simpson, 6. F. Wachs.

Finale: 1. Meijerink, 2. Kruse Hansen, 3. Hummel, 4. Katt, 5. Niedermeier, 6. Appleton.

Ergebnisse Seitenwagen:

1. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 20 Punkte. 2. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 16. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14. 4. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 11. 5. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 6. 6. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 5. 7. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), 2. 8. Moritz Straub/Patrik Löffler (D), 1.

Ergebnisse B-Solo:

1. Marcel Sebastian, 17 Punkte. 2. Danny Repschläger, 15. 3. Marlon Hegener, 14. 4. Niek Meijerink (NL), 13. 5. Nynke Sijbesma (NL), 7. 6. Marvyn Katt, 6. 7. Sebastian Adorjan, 2. 8. Lando Michaelis, 0.