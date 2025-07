Schwarme: Titelfavoriten sind Katt, Tebbe und Spiller

Bei der Deutschen Langbahnmeisterschaft in Schwarme an diesem Sonntag gelten Stephan Katt, Jörg Tebbe und Daniel Spiller als Titelaspiranten. Einige deutsche A-Lizenz-Solisten fehlen.

Nach dem Semifinale 2 zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft in Werlte an diesem Samstag, 26. Juli, steht tags darauf die deutsche Langbahnmeisterschaft der Solisten im niedersächsischen Schwarme auf dem Programm. Schwarme gehört zur Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz, rund 30 km südlich von Bremen.

Im September 2022 hatte der MSC Schwarme Pech mit der Austragung dieses Prädikates. Auf dem Niedersachsenring im Schwarmer Bruch wechselten sich Sturzregenphasen und Stromausfälle ab, Nach nur drei gefahrenen Läufen musste die Veranstaltung gegen 17:30 Uhr abgebrochen werden.

Das soll diesmal anders werden. Sonntagvormittag kann es laut Wettervorhersage zwar etwas regnen, aber der Nachmittag soll sonnig und trocken bleiben, bei Temperaturen um 21 Grad. Und der neue Vorstand mit Niels Oliver Wessel, Wiebke Till, Dennis Stubbe, Patrick Schur und Kim-Alexa Köster hat schon vor einem Jahr für die Neustrukturierung der Stromanlage rund um die Bahn gesorgt.

Zudem wird an diesem Sonntag erstmals wieder wie in früheren Jahren ohne Auslaufzone gefahren. Damit ist der Westfalenring wieder mehr als 800 m lang und lässt somit noch schnellere Geschwindigkeiten zu. Beginn ist um 13:30 Uhr.

Um den deutschen Titel kämpfen am Sonntag neun Fahrer mit DMSB-Lizenz, darunter drei B-Solisten. Das sind Stephan Katt, Jörg Tebbe, Daniel Spiller, Timo Wachs, Fabian Wachs, Mario Niedermeier, Jens Benneker Marcel Sebastian und Sebastian Adorjan. Um das Feld auf zwölf Teilnehmer voll zu bekommen, sind mit den beiden Briten Paul Cooper und Charley Powell sowie dem Niederländer Mark Beishuizen drei Ausländer am Start, die aber für die DM nicht gewertet werden.

Die Reihe der Ausfälle auf Seiten der Deutschen ist lang. Weltmeister Martin Smolinski fehlt wegen Hüftproblemen, Lukas Fienhage arbeitet zur Zeit in Frankreich, Erik Riss, Dominik Werkstetter, Tom Lamek und Max Dilger sind verletzt und Michael Härtel fährt momentan nicht.

Stephan Katt (45) aus Neuwittenbek gilt als Top-Favorit auf den Titel. Der Schleswig-Holsteiner hat die Deutsche Meisterschaft schon dreimal gewonnen, wurde dreimal Europameister und war gleich sechsmal Team-Weltmeister mit der deutschen Mannschaft. Er muss am Vorabend in Werlte ins Semifinale zur diesjährigen EM und hofft, den Rennabend gut zu überstehen. Dann ist für ihn in Schwarme alles möglich.

Jörg Tebbe aus Dohren im Emsland wurde 2015 in Pfarrkirchen und drei Jahre später in Scheeßel Deutscher Langbahnmeister. Zudem war er dreimal Team-Weltmeister. «In Schwarme werden die Geschwindigkeiten am Sonntag sehr hoch sein, wenn es wieder ganz außen herum geht», so der 46-Jährige mit der Startnummer 21 zu SPEEDWEEK.com, «ich habe da schon gewonnen, aber es muss alles halten und man muss auch ein wenig Glück haben, ich versuche auf jeden Fall alles und werden alles geben.»

Daniel Spiller (27) gehört ebenfalls zu den Podiumsaspiranten. Der Vilsheimer fährt seine erste Saison als Permanentstarter im Langbahn-GP und war schon beim Grasbahnrennen 2024 in Schwarme am Start und wurde Siebter. Spiller: «Mal schauen, wie das Rennen läuft. Ich werde in jedem Lauf mein Bestes geben und sehe dann, wo ich am Ende rauskomme. Letztes Jahr war ich dort sehr schnell, jedoch hatte ich in meinem letzten Vorlauf einen Cowboy-Start, wobei ich mich verletzte und im Finallauf deutlich geschwächt ins Rennen ging. Ich bin gespannt, wie die veränderte Bahn ist. Ich bin sie noch nicht gefahren und mal sehen, wie ich damit zurecht komme.»

Neben den DM-Rennen sind auch noch die Gespanne am Start mit Moritz Straub/Patrick Löffler, Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin, Manuel Meier/Lena Siebert, Markus Brandhofer/Sandra Mollema und den Briten Mitch Godden/Paul Smith.