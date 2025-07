Wilfred Detz/Bridget Portijk gewinnen in Werlte

Im Rahmenprogramm des EM-Semifinales der Solisten gewannen Wilfred Detz und Beifahrerin Bridget Portijk die Seitenwagenkonkurrenz. Die einzelnen Läufe unter Flutlicht waren atemberaubend.

So gehört es sich für eine Bahnsportveranstaltung: Im Programm internationale Solisten und Seitenwagen sowie B-Solisten. Und so war es auch am Samstagabend beim Grasbahnrennen auf dem Hümmlingring in Werlte im Emsland. Das internationale Prädikat des Abends war das EM-Semifinale 2 der Solisten, aber die Spannung und das Getöse, welches die 500-ccm-Gespanne auslösen, war wie im Vorjahr wieder auf Seiten der Dreiräder.

Hier hatten Josef Hukelmann und sein Team vom MSC Hümmling Werlte wieder ein gutes Händchen beim Line-up der Gespanne. Bis auf die privat verhinderten Markus Venus und Markus Eibl vom RSC Pfarrkirchen hatte man ein Feld zusammengestellt, das einer Europameisterschaft würdig war.

Dass sie in diesem Jahr unbedingt um den EM-Titel mitfahren wollen zeigte vor allem das gemischte niederländische Doppel Wilfred Detz und Beifahrerin Bridget Portijk. Sie gewannen ihre drei Vorläufe ebenso wie das abschließende Finale.

Härteste Konkurrenten für sie waren die Briten Mitch Godden/Paul Smith und Markus Brandhofer vom AMC Haunstetten mit seiner niederländischen Beifahrerin Sandra Mollema. Sie belegten am Ende die ersten drei Plätze, obwohl Manuel Meier und Beifahrerin Lena Siebert vom MSC Berghaupten im Finale Dritte vor Brandhofer/Mollema wurden.

Achim Neuendorf und Beifahrer Johannes Schnaitter (MSC Berghaupten) folgten in der Endabrechnung auf Platz 5 vor dem Bodensee-Duo Imanuel Schramm und Beifahrerin Melanie Meier-Zengin. «Immel» Schramm hatte gleich nach dem ersten Lauf eine blutende Wunde an einem Finger zu beklagen. Schramm: «Mir ist während der Fahrt ein Stein auf den Handschuh geknallt und hat durchgeschlagen.» Im zweiten Lauf zuckte die lädierte Hand dann zu früh, was einen klassischen Hochstart zur Folge hatte.

Die Briten Josh und Scott Goodwin und Moritz Straub und Beifahrer Patrik Löffler von der MSV Herxheim vervollständigten das Seitenwagenfeld auf den Plätzen sieben und acht.

Ergebnisse Seitenwagen Grasbahnrennen Werlte:

1. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 20 Punkte. 2. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 16. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14. 4. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 11. 5. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 6. 6. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 5. 7. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), 2. 8. Moritz Straub/Patrik Löffler (D), 1.

Ergebnisse EM-Semifinale Solo 2 in Werlte:

Qualifiziert für das EM-Finale in Eenrum: 1. Dave Meijerink (NL), 20 Vorlaufpunkte. 2. Kenneth Kruse Hansen (DK), 19. 3. Romano Hummel (NL), 16. 4. Stephan Katt (D), 12.

5. Mario Niedermeier (D), 15. 6. Andrew Appleton (GB), 11. 7. Charley Powell (GB), 12. 8. Patrick Kruse (DK), 12. 9. Mickie Simpson (GB), 10. Reserve: 10. Fabian Wachs (D), 6.

Ausgeschieden: 11. Timo Wachs (D), 5. 12. William Kruit (NL), 5. 13. Thomas Valladon (F), 4. 14. Jan Hlacina (CZ), 1. 15. Paul Cooper (GB), 1. 16. Milan Moravec (CZ), 0.

Last-Chance-Heat: 1. Katt, 2. Appleton, 3. Powell, 4. Kruse, 5. Simpson, 6. F. Wachs.

Finale: 1. Meijerink, 2. Kruse Hansen, 3. Hummel, 4. Katt, 5. Niedermeier, 6. Appleton.

Ergebnisse B-Solo:

1. Marcel Sebastian, 17 Punkte. 2. Danny Repschläger, 15. 3. Marlon Hegener, 14. 4. Niek Meijerink (NL), 13. 5. Nynke Sijbesma (NL), 7. 6. Marvyn Katt, 6. 7. Sebastian Adorjan, 2. 8. Lando Michaelis, 0.