Eenrum: Kenneth Kruse Hansen ist neuer Europameister

Der neue Grasbahn-Europameister heißt Kenneth Kruse Hansen. In einem super spannenden A-Finale in Eenrum (NL), siegte der Däne mit einem Meter Vorsprung vor dem Niederländer Dave Meijerink.

Wer das Grasbahn-EM-Finale im niederländischen Eenrum in der Nähe von Groningen verpasst hat, muss sich im Nachhinein die Haare raufen. Warum? Es gab wohl selten derart spannende Läufe bei den Solisten wie auch bei den Seitenwagen wie an diesem schönen Sonntag im Sportpark Eenrum.

Schon nach den zwölf Vorläufen hatten sich mit dem Dänen Kenneth Kruse Hansen, Zach Wajtknecht (GB) und Lokalmatador Dave Meijerink die Favoriten für das alles entscheidende A-Finale herauskristallisiert. Alle drei hatten hier 19 Punkte auf dem Zettel. Auch der Däne Jacob Bukhave war mit 14 Zählern in Titelnähe.

Die beiden Briten Chris Harris und Rastede-Sieger Andrew Appleton rückten mit den Plätzen eins und zwei über das B-Finale in den Endlauf vor. Publikumsliebling Romano Hummel (NL) der Franzose Mathias Tresarrieu, Glen Moi aus Norwegen und Mika Meijer aus Winschoten (NL), der stürzte, schieden aus.

Das A-Finale, entscheidend für die Titelvergabe, war großartig. Appleton und Kruse Hansen kamen am besten aus den Startrillen, gefolgt von Bukhave und Harris. Wajtknecht und Meijerink hatten dagegen den Start etwas verpasst. Der Niederländer aber setzte zur großen Aufholjagd über die Außenbahn an. Im Verlaufe der vier Runden schloss er schnell zum mittlerweile führenden Kruse Hansen an und attackierte diesen ständig.

Kenneth Kruse Hansen aber blockierte alle Versuche des Niederländers sowohl klug als auch fair. Als die beiden Kontrahenten mit Vollgas über die Ziellinie preschten, lag nur ungefähr ein Meter Abstand zwischen ihnen. Ein ganz großartiger Kampf zwischen diesen beiden Protagonisten, eine Werbung für den Langbahnsport.

Auf Platz 3 kam Chris Harris ins Ziel. Der «Bomber» konnte sich dabei mit seiner schlauen Linienwahl sowohl Jacob Bukhave als auch seine beiden Landsleute Zach Wajtknecht und Andrew Appleton vom Hals halten.

Die deutschen Finalteilnehmer spielten in Eenrum keine große Rolle. Jörg Tebbe gewann das C-Finale und wurde Gesamt-Elfter. Fabian Wachs belegte im C-Finale mangels Konkurrenz hinter dem Dänen Patrick Kruse Platz 3. Stephan Katt, der Niederländer Mark Beishuizen Mario Niedermeier waren hier gestürzt. Katt wurde disqualifiziert, die beiden anderen konnten nicht mehr antreten.

Und auch darüber hinaus gab es einiges über diesen denkwürdigen Renntag in Eenrum zu berichten. Super spannende Rennen in der Seitenwagenklasse, eine Blockade der Shorttracker auf der Bahn und Schlägereien auf den Rängen, sowie in der Folge ein tragisches Ereignis auf den Rängen. Doch darüber morgen mehr.

Ergebnisse Grasbahn-EM-Finale Eenrum (NL):

1 . Kenneth Kruse Hansen (DK), 19 Vorlaufpunkte. 2. Dave Meijerink (NL), 19. 3. Chris Harris (GB), 12. 4. Jacob Bukhave (DK), 14. 5. Zach Wajtknecht (GB), 19. 6. Andrew Appleton (GB), 13. 7. Romano Hummel (NL), 13. 8. Mathias Tresarrieu (F), (11). 9. Glenn Moi (N), 11. 10. Mika Meijer (NL), 11. 11. Jörg Tebbe (D), 6. 12. Patrick Kruse (DK), 10. 13. Fabian Wachs (D), 3. 14. Mark Beishuizen (NL), 6. 15. Stephan Katt (D), 6. 16. Mario Niedermeier (D), 5. 17. Tino Bouin (F), 2. 18. Anthony Chauffour (F), 0. 19. Kevin Glorie (NL), 0.

C-Finale: 1. Tebbe, 2. Kruse, 3. Wachs, 4. Beihuizen, 5. Katt, 6. Niedermeier.

B-Finale: 1. Harris, 2. Appleton, 3. Hummel, 4. Tresarrieu, 5. Moi, 6. Meijer.

A-Finale: 1. Kruse Hansen, 2. Meijerink, 3. Harris, 4. Bukhave, 5. Wajtknecht, 6. Appleton.

Ergebnisse Seitenwagen:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 13 Vorlaufpunkte. 2. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 5. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 10. 4. Guillaume Comblon/Baptiste Comblon (F), 8. 5. Remi Valladon/Ewen Guilbaud (F), 9. 6. Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 5. 7. Kenny van Eeckhout/Axelle Cannaerts (B), 2. Mike Frederiksen/Steven Grandt (DK), 1.

Finale: 1. Godden/Smith, 2. Detz/Portijk, 3. Brandhofer/Mollema, 4. Comblon/Comblon, 5. Valladon/Guilbaud, 6. Lespinasse/Faget.