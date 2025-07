Schwarme: Stephan Katt wieder Deutscher Meister

Stephan Katt holte sich im niedersächsischen Schwarme seinen vierten Deutschen Meistertitel auf der Langbahn. Im arg dezimierten Feld wurde Daniel Spiller Vizemeister vor Mario Niedermeier.

Dem MSC Schwarme sei Dank. Zu seinem 72. Grasbahnrennen auf dem Niedersachsenring im Schwarmer Bruch richtete der schon im Vorjahr auf Vorstands- und Mitarbeiterebene stark verjüngte Club die Deutsche Langbahnmeisterschaft der Solisten aus. Mit Erfolg. Und das, obwohl mit Martin Smolinski und Lukas Fienhage prominente Fahrer nicht teilnahmen und es im Vorfeld auch aus Verletzungsgründen mehrere hochkarätige Ausfälle gab.

Das 12er-Feld der A-Solisten wurde daher im Vorfeld kurzerhand um zwei deutsche B-Lizenzler und drei Ausländer ergänzt. Trotz alledem bekamen die Verantwortlichen des MSC Schwarme ein prima Rennen hin. Das Fahrerlager der DM-Teilnehmer hatte man nach Grand-Prix-Stil sauber abgetrennt und dem Ganzen damit eine sehr offizielle Note verpasst, die Bahn war nach der Erweiterung nach außen wieder 870 m lang und das dichtgedrängte Publikum auf den freigegebenen Rängen sah interessante Rennen in den Klassen A-Solo, A-Seitenwagen, B-Solo und den Enduros mit 250 und 450 ccm mit überwiegend niederländischem Personal.

Deutscher Langbahnmeister wurde Stephan Katt. Der Neuwittenbeker siegte in seinen drei Vorläufen sowie im Semifinale in ganz überragender Manier und jeweils weitem Vorsprung vor der Konkurrenz. Im Finale kam er allerdings «nur» als Zweiter ins Ziel. Hier hatte der Brite Paul Cooper die Nase vorne, nachdem er am Vorabend beim Flutlichtrennen in Werlte noch so sehr unter technischen Defekten leiden musste und dem Feld hinterher fuhr.

Katt: «Natürlich hätte ich bei der DM gerne mit Maximum gewonnen, aber im Finale war nach dem Start mein Gasgriff lose und so ich hatte ich Mühe ihn in dem Lauf festzuhalten.»

Dritter der DM wurde Daniel Spiller. Der Vilsheimer war an diesem Tag der einzige, der Katt nach hätte gefährlich werden können, aber im Finale sprang die Kette seines Motorrades ab und da stand ein Nuller zu Buche. Schon in seinem zweiten Vorlauf bekam er Wasser in seine Schutzbrille, so dass er kurzfristig nichts sehen konnte und hier nur Dritter wurde. Spiller: «Ich war heute sehr, sehr schnell und vielleicht wäre noch mehr gegangen, aber so ist das nun mal im Rennsport.»

Mario Niedermeier aus Langquaid wurde Dritter in der DM. Er durfte sich einen Tag nach seinem 24. Geburtstag wie in Werlte über eine prima Leistung freuen und auch darüber, dass sein Handy, welches er am Vorabend beim EM-Semi verloren hatte, von einem ehrlichen Finder zurückgebracht wurde.

Bemerkenswert waren auch die Leistungen des B-Lizenzlers Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld mit Platz 7 im Gesamtfeld und Platz 4 in der Deutschen Meisterschaft. Großes Pech hatte dagegen Jörg Tebbe, der im Vorfeld zu den Titelaspiranten zählte. Dem Dohrener gingen in den Vorläufen zwei Motoren entzwei, so dass er entnervt aufgeben musste.

Ergebnisse Grasbahnrennen Schwarme Solo:

1. Stephan Katt (D), 24 Punkte. 2. Paul Cooper (GB), 21. 3. Daniel Spiller, 18. 4. Charley Powell (GB), 15. 5. Mario Niedermeier (D), 13. 6. Mark Beishuizen (NL), 11. 7. Marcel Sebastian (D), 9. 8. Timo Wachs (D), 8. 9. Fabian Wachs (D), 10. Jens Benneker (D), 7. 11. Jörg Tebbe (D), 1. 12. Sebastian Adorjan (D), 0.

Ergebnisse DM Solo in Schwarme:

1. Stephan Katt, 2. Daniel Spiller, 3. Mario Niedermeier, 4. Marcel Sebastian, 5. Timo Wachs, 6. Fabian Wachs, 7. Jens Benneker, 8. Jörg Tebbe, 9. Sebastian Adorjan.

Ergebnisse Seitenwagen Schwarme:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 23 Punkte. 2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 19. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 17. 4. Imanuel Schramm/Melanie Zengin (D), 10. 5. Moritz Straub/Patrick Löffler (D), 6.