Markus Venus: Auch Trophy mit Patrick Werkstetter 12.04.2023 - 14:17 Von Rudi Hagen

© Team Venus Markus Venus (r.) und sein Bahnsport-Beifahrer Markus Eibl (l.). In der Mitte Patrick Werkstetter.

Markus Venus will in der kommenden Saison nicht nur seinen EM-Titel in der Seitenwagenklasse auf der Grasbahn verteidigen. Mit Patrick Werkstetter steigt der Pfarrkirchener auch in die Internationale Sidecar Trophy ein.