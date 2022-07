IDM Schleiz 2022: Der Plan am Freitag

Nach einer Pause geht es am Wochenende mit den Läufen zur IDM 2022 am Schleizer Dreieck weiter. Alle IDM-Solo-Klassen, die IDM Sidecar, der R3 bLU cRu-, der Twin- und der Pro Superstock-Cup sind am Start.

Enger geht es auf keiner Rennstrecke der IDM zu. Nicht nur auf sondern auch neben der Strecke. In Ermangelung einer permanenten Boxenanlage heißt es für alle Teams, Zelt aufbauen. Auch als Fan kommt man so näher an das Geschehen ran als bei allen anderen Strecken im Kalender.

Heiss, heisser, Schleiz

Der MSC Schleiz ist wie auch in den vergangenen Jahren wieder Veranstalter des Schleizer Dreieck Rennens. Wegen der anhaltenden Trockenheit auch in Thüringen richten die Macher einen dringenden Appell an alle Teilnehmer und Zuschauer: «Aufgrund der hohen Temperaturen, der mittlerweile erreichten Waldbrandstufe 4 von 5 sowie bereits zahlreichen, zum Teil wirklich großen Wald- und Feldbränden in der Region, müssen wir leider offenes Feuer, Pyrotechnik und auch das Grillen auf dem Gelände untersagen. Bitte achtet darauf, wo ihr eure Kippen entsorgt und dass ihr kein Glas oder Flaschen rumliegen lasst, die dann vielleicht zu einem Feuer führen. Schließlich ist das Wichtigste an so einem Wochenende, dass wir ALLE gesund und munter und voller toller Erinnerungen wieder abreisen.» Übrigens: Das Waschen von Fahrzeugen aller Art ist in den Fahrerlagern untersagt.

Neues Board

Bisher wurden die Fahrer, die wegen eines Vergehens eine Long Lap drehen mussten, mit einem weißen Board drauf hingewiesen. Jetzt wird’s gelb. «Ab der Veranstaltung in Schleiz wird ein neues LLP-Board zum Einsatz kommen», erklärt nun IDM Race-Director Stefan Beck. «Es ist nun möglich, eine LLP-Strafe für zwei Fahrer gleichzeitig anzuzeigen. Die neue Tafel ersetzt die weiße Tafel.» Wen es erwischt, muss in Kurve 15 den Außenradius nehmen.

Die Eckdaten

Entfernung von Berlin: 280 km

Länge: 3805 m

Kurven: 14

Streckenbreite: ø 10 m

höchster Punkt: Buchhübel (514 m ü NN)

tiefster Punkt: Seng (470 m ü NN)

sanitäre Anlagen: ja

Tankstelle im Fahrerlager: nein

Restaurant/Imbiss im Fahrerlager: ja

Die Preise

Tageskarten können nur vor Ort erworben werden.

Freitag: freier Eintritt

Samstag: 25€ (ermäßigt 20€)

Sonntag: 30€ (ermäßigt 25€)

Wochenende: 40€ (ermäßigt 30€)

Schwerbehinderte (mehr als 50 %) sowie eine Begleitperson erhalten einen ermäßigten Preis. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren haben kostenfreien Eintritt.

Das Wetter

In Schleiz ist es tagsüber teils wolkig und teils heiter bei Werten von 13 bis zu 28°C. Nachts bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 17°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 22 km/h erreichen. Heute werden bis zu 8 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 05:26 Uhr, Sonnenuntergang 21:11 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag 22.07.2022

08.45 bis 09.05 Uhr FP1 R3 bLU cRU Cup

09.10 bis 09.30 Uhr FP1 Twin Cup

09.40 bis 10.00 Uhr FP1 Pro STK Cup

10.10 bis 10.40 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.45 bis 11.20 Uhr FP1 IDM SSP

11.30 bis 12.15 Uhr FP1 IDM Superbike

12.20 bis 12.40 Uhr FP IDM Sidecar



13.30 bis 13.50 Uhr FP2 R3 bLU cRU Cup

13.55 bis 14.15 Uhr FP2 Twin Cup

14.25 bis 14.45 Uhr FP2 Pro STK Cup

14.50 bis 15.20 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.30 bis 16.05 Uhr FP2 IDM SSP

16.15 bis 17.00 Uhr FP2 IDM Superbike

17.05 bis 17.25 Uhr Q1 R3 bLU cRU Cup

17.35 bis 17.55 Uhr Q1 Twin Cup

18.00 bis 18.20 Uhr Q1 Pro STK Cup