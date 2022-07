IDM Schleiz 2022: Der Plan am Samstag

Deutlich abgekühlter geht es am Samstag bei den Qualifyings im Rahmen der IDM zu. Nach einem heißen Freitag klettert das Thermometer heute nur auf 23 Grad. Im Live-Stream dabei ab 14.30 Uhr mit Mielke und Co am Mikro.

Den Auftakt in Sachen Punktesammeln machen ab 14.45 Uhr die Teenager vom R3 bLU cRU Cup, bei dem die Nachwuchspiloten unter anderem von den ehemaligen WM-Piloten Sandro Cortese und Dario Giuseppetti unterstützt werden. Auf dem Schleizer Dreieck sind neben dem R3 Cup auch der Twin- und der Pro Superstock-Cup dabei. Hautattraktion sind bei der vierten von sieben Veranstaltungen die IDM Solo-Klassen und die IDM Sidecar.

Die Gäste

Marc-Reiner Schmidt macht gleich den doppelten Gast. Der Supermoto-Weltmeister 2021 war schon in Most dabei. Für die IDM Schleiz hat erneut beim Team Neumann angedockt und sich für die Rennen der IDM Superbike und den Pro Superstock-Cup angemeldet. Damit ist Schmidt der einzige Gaststarter in der IDM Superbike. Leandro Mercado ist zwar auch wieder dabei, aber der Argentinier aus der WM ist fest in die Meisterschaft eingetragen. In der IDM Supersport gibt es mit Till Belczykowski nur einen wagemutigen Gast. Keine Gäste gibt es in der IDM Supersport 300, dafür umso mehr in der IDM Sidecar: Schlosser/Fries, Streuer/Kölsch, Wirth/Lütke und Päivärinta/de Haas schauen auf dem Dreieck vorbei. Im R3 bLU cRU taucht mit Lucy Michel eine alte Bekannte aus der IDM Supersport 300 aus dem Vorjahr auf.

Der Stream

Wer aus einem Wohnmobil am Rande der Rennstrecke ein wildes Stimmengewirr hört, und das über Stunden, braucht sich nicht wundern. Es handelt sich um das Wohnmobil von Tommi Deitenbach, wo die Kommandozentrale der Kommentatoren untergebracht ist. «In Schleiz haben wir mit Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach sowie Danijel Peric für den TechTalk volles Haus», erklärt Stephan Kraus von Radio Viktoria. «Wie im letzten Jahr werden wir auch unsere Livedrohne einsetzen. Das gibt bei bestem Wetter ein großes Motorsport Openair Festival, wie immer auch im Livestream. Gesendet wird am Samstag ab 14.30 Uhr über Facebook und Youtube.»

Die Zeltplätze

Campingplatz Buchhübel: Diesen erreicht man von der Autobahnabfahrt Schleiz West in Richtung Schleiz. Im Kreisverkehr nimmt man die zweite Ausfahrt Richtung Plauen. Vorbei am Götzen Baumarkt entlang der ehemaligen Rennstrecke geht’s zur Waldkurve. Hier muss man links Richtung Schleiz/ Oberböhmsdorf abbiegen. Man fährt entlang der Hauptstraße bis zum Haupteingang Fahrerlager, vor diesem rechts abbiegen und in der nächsten Kreuzung links ab. Von da vorbei am alten Fahrerlager und Sportplatz und links in die Zubringerstraße zum Buchhübel. Der Campingplatz Buchhübel befindet sich direkt oberhalb des Fahrerlager und direkt hinter der Rennstrecke. Dieser Campingplatz wird auch gern der kleine Ankerberg von Schleiz genannt. Hier finden auf dem Buchhübel die RaceParty sowie Bierzeltbetrieb mit musikalischer Umrahmung statt. Die hier Campenden genießen die Party- und Rennstimmung. Auf dem Buchhübel sowie im Fahrerlager im Festzelt befinden sich Caterer mit Speisen und Getränken. Sanitäre Einrichtungen befinden sich auf dem Buchhübel sowie im Fahrerlager. Ganz neu sind die Duschcontainer, welche direkt auf dem Buchhübel angeboten werden. Dieser Campingplatz ist der lautere und beiden Campingplätzen.



Campingplatz Seng: Diesen erreicht man von der Autobahnabfahrt Schleiz West in Richtung Schleiz. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt Richtung Schleiz. Man fährt vorbei am Hotel Luginsland bis zum abgesperrten Bereich. Hier kann man direkt einfahren und im unteren Bereich auf die Wiese fahren, welche zum Campen dient. Der Campingplatz erstreckt sich linksseitig zur Straße vom Kreisverkehr kommend. Für diesen Campingplatz werden ebenfalls Sanitärcontainer gestellt. Diese stehen im unteren Bereich links auf dem Randstreifen der Straße am Wald. Der Vorteil dieses Campingplatzes ist es, dass man direkt aus dem Zelt oder Wohnwagen die Rennen schauen kann. Es befindet sich ebenfalls ein Caterer tagsüber vor Ort. Dieser Campingplatz ist der leisere – hier finden am Abend keine organisierten Partys durch den Veranstalter oder einen Caterer statt. Über die Wiese Querspange oder durch den Heinrichsruher Park ist fußläufig das neue Fahrerlager zu erreichen.

Die Verpflegung

Für das leibliche Wohl wird wie immer im und um das Festzelt am Buchhübel, im Festzelt im Fahrerlager 1 sowie an den Versorgungsständen im Fahrerlager 2 und an der Kohlbachtribüne gesorgt. TNE Event-Service bietet ein breites Angebot an Speisen und Getränken im Bierzelt auf dem Buchhübel an. Dazu gibt es Unterhaltungsmusik in angenehmer Lautstärke. Steffen Görner bewirtschaftet den Kreisel im neuen Fahrerlager. Hier gibt es erfrischende Getränke und Thüringer Spezialitäten vom Grill. Auch in diesem Jahr bietet das Catering Zeithammel wieder im Fahrerlager 1 (altes Fahrerlager) im Bierzelt ein Essen-All-Inklusive-Paket an, damit man rundum versorgt ist und Gepäck sparen kann.

Das Fundbüro

Während der Veranstaltung können Fundsachen im Rennbüro (Fahrerlager 2) abgegeben und wieder abgeholt werden. Alle Fundsachen, die nicht abgeholt wurden, werden am Dienstag nach der Veranstaltung dem Fundbüro der Stadt Schleiz übergeben.

Das Wetter

In Schleiz fällt von Tagesbeginn bis zum Nachmittag vereinzelt etwas Regen bei Temperaturen von 16 bis 23°C. Am Abend gibt es in Schleiz nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Werten von 18 bis zu 20°C. Nachts bildet sich Nebel und das Thermometer fällt auf 13°C. Mit Böen zwischen 5 und 41 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu 3 Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 05.27 Uhr, Sonnenuntergang: 21.10 Uhr.

Der Zeitplan am Samstag 23.07.22

08.30 bis 08.50 Uhr Q2 R3 bLU cRU Cup

08.55 bis 09.15 Uhr Q2 Twin Cup

09.25 bis 09.50 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.55 bis 10.20 Uhr Q1 IDM SSP

10.30 bis 11.00 Uhr Q1 IDM Superbike

11.10 bis 11.30 Uhr Q2 Pro STK Cup

11.35 bis 11.55 Uhr Q IDM Sidecar



12.45 bis 13.10 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.15 bis 13.40 Uhr Q2 IDM SSP

13.50 bis 14.30 Uhr Q2 IDM Superbike



14.45 Uhr Rennen 1 R3 bLU cRU Cup (12 Runden)

15.25 Uhr Rennen 1 Twin Cup (12 Runden)

16.05 Uhr Rennen 1 Pro STK Cup (12 Runden)

16.55 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300 (12 Runden)

17.35 Uhr Sprint IDM Sidecar (9 Runden)