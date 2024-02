IDM News: Racing für die Ohren

Es gibt während der Motorrad-Winterpause in den hiesigen Gefilden zumindest durch den einen oder anderen Podcast einen Hauch von Motorsport-Feeling. Günther Knobloch und Neukirchner-Kollege in Plauderlaune.

Zahlreiche IDM-Piloten waren oder werden in Spanien zu Testfahrten ausrücken, um sich auf die Saison 2024 vorzubereiten. Bis zum Saison-Auftakt auf dem Sachsenring dauert es noch bis Anfang Mai. Verkürzen kann man sich die Wartezeit mit dem einen oder anderen Podcast.

Ex-IDM-Pilot aus Österreich

Im Jahr 2000 war der heute 47-jährige Österreicher Günther Knobloch im Yamaha-R6-Cup erstmals in Erscheinung getreten. Bis ins Jahr 2012 dauerte seine IDM-Karriere in der Supersport- und Superbike-Kategorie an. Nach seiner Rückkehr in die Heimat tauchte er im Vierrad-Sport wieder auf. «Warum sollte man nach zwei Jahren Rennpause im Motorradsport nicht einfach bei einem der renommiertesten Teams der IDM um einen Vertrag anfragen und dann auch noch erfolgreich sein damit», wird Knobloch aktuell im Podcast von «Nix geschenkt» gefragt. «Von der Supersport-Klasse in die Superbike-Klasse und wieder zurück? Warum nicht? Viele Rennen gewinnen, zwei Vizetitel in der IDM, viel dazulernen, natürlich auch hinfallen, das gehört leider dazu. Irgendwann wars mit dem Hinfallen aber genug, und mit dem Motorsport aber nicht. Da kommt dann die alte Liebe Rallye wieder ins Spiel, also auf in den Rallyesport. Günther Knobloch aus Graz hat in seiner Motorsportkarriere all das und noch viel mehr schon erlebt und die Karriere ist ja noch lange nicht zu Ende.» Den Weg von Günther Knobloch gibt es in zwei Folgen zum Nachhören bei «Nix geschenkt».

Neukirchner-Partner erzählt

Gemeinsam mit Erik Klose betreibt der ehemalige Superbike-WM-Pilot Max Neukirchner die Rennfahrer-Schule TopSuperbike. Im Podcast Asphalthelden gibt es regelmäßig Geschichten von der Rennstrecken und auch von den Geschehnissen drumherum. Im aktuellen Podcast kramt Neukirchners Partner in seinen persönlichen Erinnerungen. «Auf den Spuren eines Asphalthelden», lautet die Inhaltsangabe. «Mit 60 Mark der DDR zum Motorradführerschein. In unserer neuesten Episode erleben wir eine ganz besondere Geschichte. Erik erzählt von seiner Fahrschule, vom ersten Motorrad in der DDR bis zu seinem ersten Ausritt auf der Rennstrecke. Stell dir vor, du fährst bei Eiseskälte ohne Helm zur Lehre - so begann Eriks Abenteuer. Von den Anfängen mit einer ETZ in der DDR bis zu den ersten Rennstreckenerfahrungen auf dem Lausitzring. Eriks Geschichte ist voller Leidenschaft für das Motorradfahren. Aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit und Adrenalin. Es geht ums Lernen, ums Stürzen und wieder Aufstehen. Und darum, wie aus einem leidenschaftlichen Fahrer ein Instruktor wird. Zu hören bei Amazon. Apple oder Spotify.

Aus der DMSB-Chefetage

Wolfgang-Wagner Sachs ist seit 2021 Präsident des DMSB. Im Podcast mit Oli Sittler spricht er über seine Aufgaben und die Rolle des DMSB-Präsidiums, die Ziele des Motorsport-Dachverbandes und sein vielfältiges Engagement für den deutschen Motorsport. Reinhören kann man kostenlos. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und direkt beim DMSB.

IDM hat ausgeplaudert

Seit März 2023 hatte die IDM ihren eigenen Podcast. Alle 14 Tagen konnte man unter «Slick and Sunglasses» allen möglichen Geschichten rund um die IDM und ihren Protagonisten folgen. Doch seit einem Viertel Jahr ist der Kanal stumm. Nach dem Interview mit Langstrecken-Weltmeister Marvin Fritz im Oktober 2023 war Schluss.