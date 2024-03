IDM News: Alt-Outfit, Stuppi-Comeback und SC-Festival

Auch wenn die Temperaturen in Anbetracht des nahenden Frühjahrs steigen, ist auf deutschen Rennstrecken noch nicht viel mit Moped fahren. Aber Langeweile kommt dennoch keine auf.

Der IDM-Superbikemeister 2023 wird nicht nur TV-Moderator, sondern ist auch noch unter die Modedesigner gegangen. Ein BMW-Pilot kommt vor der Rente noch mal zurück und ein anderer Meister will sich noch mal aufs Parkett wagen. Mit den Sidecars geht es zur Abschluss-Sause.

Letzter Anlauf

Eigentlich hätte 2023 für Björn Stuppi die letzte Saison werden sollen. Doch nach seinem schweren Sturz im Vorjahr auf dem Red Bull Ring greift der BMW-Pilot 2024 nochmals an. Das Ende seiner Superbike-Karriere sollte nicht der Weg ins Krankenhaus, sondern eine Zieldurchfahrt auf der Rennstrecke sein. Mit dem Team RR Socia geht es im März zum Test berichtet er jetzt auf IDM.de. Im Fuß befinden sich seit dem Crashe ein Platte und auch Schrauben. «Das ist ziemlich tricky», so der 38-Jährige, «weil eine Schraube zu lang ist. Sie ist im Mittelfuß und kommt unten aus dem Knochen wieder raus, wo sie ins Bindegewebe drückt.» Laut Stuppi ist das ein Gefühl, als ob man über einen Ast läuft oder das Motorrad auf den Hauptständer stellt. Er sagt: «Ich will meine Zeit nicht mit einem Sturz beenden. Mein Wille zurückzukommen, beträgt 110 Prozent.»

Eigenes Outfit

Florian Alt hatte sich im Vorjahr zum IDM Superbike-Meister gekrönt, erklärt, mit dem Team von Jens Holzhauer auch im Jahr 2024 die IDM fahren zu wollen und war dann erst mal abgetaucht. Auch aktuell hält er sich mit Aussagen über seine Vorbereitungen extrem zurück. Immerhin gibt es Neuigkeiten zum Thema Klamotten. «Darf ich vorstellen», erklärt er. «66clothing. Meine ersten Fan-Artikel sind fertig. Nachdem ich extrem viele Anfragen bekommen habe, ob man T-Shirts oder Kapuzenpullover von mir kaufen kann, habe ich eine begrenzte Anzahl an hochwertigen Klamotten produzieren lassen. Diese sind nicht nur für die Rennstrecke gedacht, sondern für den Alltag. Mir war es wichtig, dass das gekaufte Produkt täglich nutzbar ist und nicht nur einmal im Jahr aus dem Schrank geholt wird. Überzeugt euch selbst von der Qualität und bestellt auf meiner Website flo66.de online. Vielen Dank an euch, ihr macht es erst möglich. Ich freue mich riesig darauf, die ersten 66clothing-Klamotten auf den Tribünen dieser Welt zu sehen.»

Neuer Anlauf

Max Enderlein bastelt an einem Aufstieg in die IDM Superbike und erhält dabei Unterstützung von Yamaha Deutschland. Drei Mal hat der Sachse für die Marke den Supersport-Titel geholt und konzentrierte sich auf die Nachwuchsarbeit im eigenen Team M32. Doch Enderlein und Andreas Kofler gehen nach einem Jahr wieder getrennte Wege. Obwohl er beruflich Karriere als Associate Consultant – SAP S/4HANA Logistics beim Technologie-Riesen IBM macht, will er wieder mehr von der Rennerei. Auf einer YZF-R1 von Yamaha Deutschland schnupperte er jetzt zwei Tage in Jerez Superbike-Luft. «Ich habe festgestellt, dass mir ein Superbike immer noch gut liegt», erklärte er. «Ich bin 2017 schon eine Langstrecken-Aprilia gefahren. Und es hat gekribbelt, als ich in Jerez Schwarz auf Weiß gesehen habe, was auf dem Display stand. Jetzt denke ich natürlich weiter.» (Quelle: idm.de)

Wieder am Start

Auch in diesem Jahr wird es zum Ende der Saison wieder das Sidecar-Festival in der Motorsport-Arena Oschersleben geben. Angesetzt ist das erste Oktober-Wochenende. Es gibt bereits Tickets im Vorverkauf, für überschaubare 10 Euro.