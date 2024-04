IDM News: Assen-Wildcard, Spa-Ticket, Ducati-Neulinge

Die Einschreibung in die Solo-Klassen der IDM läuft auf Hochtouren. Es werden alte Bekannte und neue Gesichter erwartet. Auch bei der Endurance-WM und der WorldSBK sind IDM-Piloten am Start.

Anfang Mai geht es erstmals im Rahmen der IDM zur Sache. Den Auftakt der Saison 2024 macht der Sachsenring. Doch auch in Spanien, Belgien, Polen, Tschechien und den Niederlanden spielen die IDM und ihre Teilnehmer irgendwie eine Rolle.

EWC mit IDM-Beteiligung

Die «8 Stunden Spa Motos» kehren am 7. und 8. Juni 2024 auf die berühmte Rennstrecke von Spa-Francorchamps in Belgien zurück. Neues Jahr, neues Format. Und mit dabei auch wieder zahlreiche ehemalige und aktive IDM-Piloten. Was erwartet die Fans? Ein außergewöhnliches Spektakel mit den besten Fahrern der Welt und zahlreichen Animationen. Tickets sind für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Der Ticketvorverkauf ist gestartet.

Kawasaki-Pilot im Testmodus

«Schon vorbei», fragte sich Martin Vugrinec unlängst. Der gebürtige Kroate, aktuell in Deutschland zuhause, wird in der kommenden IDM Superbike Saison eine Kawasaki des Teams Skach pilotieren. «Ich habe fast den ganzen Monat in Spanien verbracht und mich auf die kommende Saison vorbereitet. Es war tadellos. Das Wetter war am Anfang nicht so toll, aber ich habe 16 Tage auf dem Bike verbracht, zwischendurch schöne Radtouren gemacht und Spaß mit tollen Leuten gehabt. Wir haben sowohl den Geburtstag meines Vater als auch meinen eigenen gefeiert. Ich habe mein Team viel besser kennengelernt. Wir haben sehr hart gearbeitet, um das Bike in einen rennfertiger Zustand zu versetzen, tolle Laptimes geliefert und Null Stürze gehabt. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Danke an alle.»

Neue Gesichter auf Ducati

Zwei neue Ducati-Fahrer in der IDM Supersport sind in Sicht. Auf der Warschauer Motorradmesse hat das AF Racing Team seine Karten für die Saison 2024 aufgedeckt. Daniel Blin und Stepan Zuda sind die Fahrer. Ziel des Teams ist es laut Gründer Dariusz Małkiewicz, «einen professionellen Ansatz im Motorradrennsport zu verfolgen, der die Messlatte nicht nur für den Fahrer selbst, sondern auch für die Menschen hinter ihm hoch anlegt.» Der 22-jährige Daniel Blin aus dem polnischen Torun ist 2017 schon in der IDM Supersport 300 aufgetaucht, bevor in die Weltmeisterschaft der kleinen Klasse wechselte. Teamkollege Stepan Zuda ist ein 18-jähriger Tscheche aus Liberec und die IDM-Erinnerungen an ihn sind noch ganz frisch. Zuda nahm im vergangenen Jahr an drei Veranstaltungen teil und wurde auf der Kawasaki Ninja ZX-6R auf dem Sachsenring Siebter. Mit dem Wechsel zum AF Racing Team und damit auf die Ducati V2 Panigale hofft er, noch mehr Schwung für den Weg nach vorn zu bekommen. (Quelle: idm.de)

IDM-Piloten im WM-Einsatz

Das Meeting der Supersport-WM 300 auf dem TT Circuit Assen findet erst am 21. April statt, die zwei verfügbaren Wildcards wurden aber schon vergeben, das Teilnehmerfeld wächst dadurch auf die maximal erlaubte Größe von 34 Piloten. Es handelt sich bei den Wildcard-Fahrern um zwei Nachwuchspiloten, die in den Niederlanden und in Deutschland gleichermaßen bekannt sind. Beide bestreiten 2024 hauptberuflich die IDM SSP300, beide geben auf der niederländischen Traditionspiste ihr WM-Debüt und beide sind Niederländer. Der 21-jährige Senna van den Hoven vom Molenaar Racing Team pilotiert eine Kawasaki Ninja 400. Neuer Teammanager ist der 23-jährige Thom Molenaar, der im vergangenen Jahr noch selbst mit einer Wildcard in der Weltmeisterschaft am Start war. Kurios: Loris Veneman, in der SSP-WM 300 im belgischen Kawasaki-Team Moto Tuning Mol unter Vertrag, ist bei Molenaar van den Hoven Teamkollege in der IDM. Die zweite Wildcard erhielt Eveno Racing-Pilot Dylan Czarkowski. Der 17-Jährige bringt eine zusätzliche Yamaha R3 in die Startaufstellung.