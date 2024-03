IDM News: TV-Angebot, Hollywood und Verliebte

Noch gut einen Monat dauert es, bis die IDM auf dem Sachsenring in ihre Saison startet. Vorher sind die Herren in der Langstrecken-WM unterwegs. Die Damen kann man ab Juni im TV bewundern.

Am Sachsenring gibt’s Schnupperkurse. IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács wird zum Autogrammjäger und in Oschersleben wird ein Kartfahrer gegen Gehalt gesucht.

Pocketbike Sichtungskurs

Der AMC Sachsenring veranstaltet am 13. April wieder einen Sichtungskurs für neue Pocketbike-Talente. Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren können in der Arena E in Mülsen Motorsportluft schnuppern. Die ausgebildeten Trainer erklären Grundlagen und leiten die Kids auf der Strecke. Schutzausrüstung und Motorräder werden gestellt. Alle weiteren Infos und die Anmeldung findet man direkt beim Anbieter.

Frauen im Fernseher

Die erste Saison der Women’s Circuit Racing World Championship findet im Rahmenprogramm der Superbike-WM 2024 statt. Bei der Übertragung bewegter Bilder schaute sich Promoter Dorna aber auch bei der MotoGP etwas ab. Die Frauen vorbehaltene Weltmeisterschaft wird wie die MotoGP im Pay-TV bei Sky Sport zu sehen sein, und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Gegensatz zur 300er-WM und der Supersport-WM ist die Frauen-WM eigenständig und nicht Bestandteil der seriennahen Weltmeisterschaft. Deshalb ist sie auch nicht im Rechtepaket von ServusTV für die digitale Verbreitung enthalten, wohl aber im Video-Pass der WorldSBK.com. Saisonauftakt der Women’s Circuit Racing World Championship ist Mitte Juni beim Meeting in Misano (14.-16. Juni). 24 Teilnehmerinnen haben sich für die Debüt-Saison angemeldet. Aus deutscher Sicht heißt es Daumen drücken für Lucy Michel.

Doppelt hält besser

In der IDM Superbike tritt der Kroate Martin Vugrinec im Kawasaki-Team des ehemaligen IDM-Piloten Oliver Skach an. Jetzt geht es bei Vugrinec weiter mit den guten Nachrichten. «Zurück in der EWC», beschreibt er sein Engagement in der Langstrecken-WM. «Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass ich die gesamte EWC-Saison mit dem Team fahren werde, das mir letztes Jahr eine Chance gegeben hat: Maco Racing Team. Ich habe sowohl Spa als auch den Bol d‘Or genossen und bin froh, mit ihnen weiterzumachen. Danke an Herr Maco und Denisa. Wir sehen uns bald wieder.»

The Walking Dead

In der IDM Superbike fährt Bálint Kovács im Auftrag des Teams Champion-alpha-Van Zon-BMW. Doch der Ungar freut sich auch über seine Teilnahme an der Langstrecken-WM. «Das 24-Stunden-Rennen startet am 20. April in Le Mans», erkärt er. «Die Besonderheit des Saisoneröffnungsrennens besteht darin, dass der Star von The Walking Dead, Norman Reedus, (Daryl Dixon im Film), das Rennen starten wird. Der Schauspieler ist ein großer Fan von Motorrädern. Ich nehme mit dem Team Wójcik am Wettbewerb teil. Wenn ich die Legende treffe, für wen soll ich um ein Autogramm bitten.»

Chef-Suche

«Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter der Kartbahn», heißt es aktuell seitens der Verantwortlichen in der Motorsport Arena Oschersleben. «Du bist gern selbst auf der Kartbahn unterwegs? Magst es, an Karts zu schrauben und Leuten das Kart fahren näher zu bringen? Dann bist du hier genau richtig. Bei Fragen zum Job melde dich gern bei uns. Ansonsten freuen wir uns auf deine Bewerbung.»

Frühlingsgefühle

Glaubt man der Social-Media-Plattform Facebook, fühlt sich Max Zachmann, letztes Jahr in der IDM Supersport 300 unterwegs, verliebt. «Erster Test mit der neuen BMW in Hockenheim am Wochenende», erläutert Zachmann dann seine Gefühlswelt näher. «Speer Racing hatte die erste Veranstaltung in Hockenheim ausgeschrieben, das hatten wir dann zum Anlass genommen, um uns auf die neue Saison vorzubereiten. Samstag war leider bis auf einen Turn verregnet, ich konnte mich trotzdem schon mal ans Bike gewöhnen. Sonntag sah dann schon alles besser aus. Der Morgen begann mit Sonnenschein und es blieb trocken. Turn für Turn konnte ich mich immer besser auf das Motorrad einstellen, und rasch meine Rundenzeiten verbessern. Das Motorrad passt voll zu mir. Insgesant konnte ich über 50 Runden absolvieren. Rundenzeit 1:33:00 mit Luft nach oben waren mein Ergebnis. Nächster Stopp Oschersleben Ende April.»