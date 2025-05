IDM Oschersleben 1: Der Plan am Sonntag

In der Motorsport Arena wird ab 8.30 Uhr das volle Programm geboten. Im Preis enthalten ist wie immer auch der Zugang zum Fahrerlager und der Pitwalk. Alle IDM-Rennen im Live-Stream.

Die ersten Punkte wurden unter anderem bei der IDM Sportbike und der IDM Supersport schon am Samstag vergeben. Die IDM Superbike ist am heutigen Sonntag gleich zwei Mal dran.

Der Rückblick

Im Vorjahr war die IDM Superbike im Juni zu Gast in der Motorsport Arena Oschersleben. Die Pole-Position holte sich der spätere Meister Ilya Mikhalchik (BMW) mit einer Zeit von 1.24,307 min, dahinter brachte sich Florian Alt (Honda) mit einer Zeit von 1.24,497 min in Stellung. Toni Finsterbusch, damals wie heute auf der GERT56-BMW, wurde mit einer Zeit von 1.25,529 min Dritter. Auf dem Podest bot sich in beiden Rennen das identische Bild. Der Sieg ging jeweils an Mikhalchik vor Alt und dem doppelten Dritten Bálint Kovács aus Ungarn.

Die Anfahrt

Aus Richtung Hannover: Über die A2 bis zur Anschlussstelle Eilsleben (Abfahrt 65). Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Berlin. Über die A2 bis zum Autobahnkreuz A14 in Richtung Halle/Leipzig, dann bis zur B81 Richtung Halbstadt. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Kassel: Die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiter fahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung München über die A9 Richtung Leipzig: Dann auf der A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle B81 Richtung Halberstadt. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Die Reifenbestimmungen

Die Reifen-Regeln gelten für die Teilnehmer der ausgeschriebenen IDM-Klassen. Es dürfen nur Reifen verwendet werden, die vom exklusiven Reifenpartner, im Fall der IDM ist das Pirelli, für die jeweilige Veranstaltung zum Verkauf angeboten werden. Jeder Fahrer bekommt eine Reifenliste, aus der ersichtlich ist, welche Reifen zur jeweiligen Veranstaltung zur Verfügung stehen. Diese erhält der Fahrer beim Reifendienst vor Ort. Jedem Fahrer stehen innerhalb einer Klasse die gleichen Reifen und Mischungen zur Verfügung. Der Reifen muss jederzeit eindeutig zu identifizieren sein. Eine Manipulation der Mischungsbezeichnung (z.B. SC1) oder der Spec-Nummer (z.B. W1050) ist verboten. Jeder Reifen muss auf der Seitenwand neben der Fahrer-Mepolette zusätzlich mit einer IDM-Mepolette gekennzeichnet sein. Diese sind auf der linken Seite in Fahrtrichtung anzubringen. Die Kontrolle erfolgt während den Trainings bei Einfahrt Boxengasse oder direkt nach dem Rennen im Parc-Fermé. Eine Rückgabe von Reifen ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Live dabei

Es wird wieder gestreamt was das Zeug hält. Die Produktionsfirma Radio Viktoria zeigt alle Rennen auf dem IDM-YouTube-Kanal. Nebenher kann man sich auch noch das Live-Timing der Zeitnahme von Bike Promotion geben, um nichts zu verpassen. Lediglich der ADAC Junior Cup wird nicht gezeigt. Am Abend kann man sich alle Resultate nochmals als Liste zu Gemüte führen.

Die Sendezeiten

11:10 Uhr - Welcome Moderation

11:15 Uhr - IDM Superbike RACE 1 (race start 11:25 Uhr)

12:05 Uhr - IDM Sportbike RACE 2 (race start 12:15 Uhr)

12:50 Uhr - IDM Fan Walk

13:30 Uhr - Northern Talent Cup RACE 2 (race start 13:40 Uhr)

14:20 Uhr - IDM Supersport RACE 2 (race start 14:30 Uhr)

15:10 Uhr - IDM Superbike RACE 2 (race start 15:20 Uhr)

Das Wetter

In Oschersleben gibt es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Werten von 8 bis zu 19°C. Am Abend gibt es in Oschersleben keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad. Nachts ist es wolkenlos und die Luft kühlt sich auf 4°C ab. Mit Böen zwischen 16 und 28 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan Sonntag, 11.Mai 2025

08.30 bis 09.30 Uhr Warm-up

09.40 bis 10.10 Uhr Q2 NTC



10.35 Uhr R2 ADAC JC

11.25 Uhr R1 IDM Superbike

12.15 Uhr R2 IDM Sportbike



12.50 bis 13.20 Uhr IDM Pitwalk



13.40 Uhr R2 NTC

14.30 Uhr R2 IDM Supersport

15.20 Uhr R2 IDM Superbike