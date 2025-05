IDM News: Aus dem Fahrerlager in Schleiz

Für Samstagabend gibt der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus. IDM Superbiker fahren nach Belgien und Markus Reiterberger grüßt aus der Ferne. Hobelsberger in Brünn statt in Schleiz.

Beim Feiern werden sich die Fans des Schleizer Dreiecks sicherlich nicht stören lassen, doch ein gelegentlicher Blick Richtung Himmel kann nicht schaden, denn es könnte stürmisch werden.

EWC Nachschub

Wohl dem, der einen Haufen guter Fahrer in seinem IDM-Team hat. Werner Daemen vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW beschäftigt gleich vier Fahrer in der Superbike-Kategorie. Zwei schickt der Belgier nun nach Spa zum Acht-Stunden-Rennen, dem zweiten Lauf der Langstrecken-WM 2025. «MRP Motorcycle Racing Parts tut sich mit dem Tecmas Racing Team zusammen, um bei den Spa 8H voll anzugreifen», so die Ankündigung. «Unser Team besteht aus den Fahrern Hannes Soomer, Tati Mercado und Jan Bühn #45. Die starke Partnerschaft zwischen MRP und Tecmas, unterstützt vom Hauptsponsor Champion Lubes, wird die Konkurrenz aufmischen und die besten Superstock-Teams in jeder Runde herausfordern. Ein großes Dankeschön an unsere Hauptpartner, die das möglich gemacht haben.»

Wieder in grün

Felix Kauertz war in Oschersleben noch mit der Aprilia in der IDM Sportbike unterwegs. Wegen finanzieller Unstimmigkeiten hatten sich Team und Fahrer getrennt. Kauertz tauchte in Schleiz wieder auf und drückte dem Kawasaki-Cup seinen Stempel auf.

Brünn statt Schleiz

Noch ist Honda-Neuling Patrick Hobelsberger nicht bereit für den IDM-Einstieg. Stattdessen drehte er noch ein paar Testrunden in Brünn, bevor er zwei Einsätze in der Alpe-Adria-Serie bestreitet. «Das erste Mal in den Saisonfarben», freute er sich bei seinem Brünn-Ausflug. «Was für ein Design. Ich bin total begeistert. Es ist einfach Wahnsinn, in den eigenen Farben zu fahren. Die Streckenbedingungen waren wirklich schwierig: Ständiger Nieselregen, Wind mit 60 km/h, sehr kalte Temperaturen und eine schmutzige Fahrbahn nach viel Regen in der Nacht machten es wirklich schwer, schnell zu fahren. Ich hatte nur etwa 20 Runden auf dem neuen Asphalt und nur einen Versuch mit einem neuen Reifen, aber irgendwie hat es funktioniert und ich habe in Runde 7 mit 2.00 min meine persönliche Bestzeit aufgestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nach nur einer Handvoll Runden und ohne Nutzung des zusätzlichen Grip in den ersten Runden noch viel zu holen ist. Für alle, die fragen: Die Strecke ist schön, fast keine Unebenheiten, verschleißt die Reifen ziemlich stark, aber der Grip ist recht gut. SC3 hinten ist wahrscheinlich die beste Wahl für alle. Ich genieße mein Motorrad sehr.»

Drahtesel macht schlapp

An keiner anderen Strecke ist ein fahrbarer Untersatz so wichtig wie auf dem Schleizer Dreieck, wo Fahrerlager 1 und Fahrerlager 2 ansonsten einen kleinen Spaziergang voneinander entfernt sind. Justin Hänse, mit der Yamaha von Lars Sänger und Rico Penzkofer in der IDM Sportbike am Start, hatte mit Reifenproblemen der speziellen Art zu kämpfen. «Hat jemand Fahrradflickzeug dabei», so sein Hilferuf. «Bitte im Fahrerlager 1 beim Yamaha-Truck melden. Danke schön.»

Reiterberger-Merchandising

«Hey Leute», grüßt der vierfache IDM Superbike-Meister Markus Reiterberger über die Sozialen Medien, «ich bin dieses Jahr zwar nicht selber bei der IDM vor Ort, aber mein Stand mit dem Reiti-Merchandising wird wieder wie gewohnt auf dem Buchhübel stehen. Wir haben extra nochmal ein paar schöne neue Shirts drucken lassen. Caps, Sticker und andere Merch-Produkte gibt es auch. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich wünsche allen Teilnehmern und Veranstaltern der IDM ein erfolgreiches und schönes Wochenende auf meiner Lieblingsstrecke Schleizer Dreieck.» Vor wenigen Tagen war Reiterberger noch als BMW-Testpilot in Misano unterwegs und drehte gemeinsam mit den Piloten der WorldSBK seine Runden.

Unwetter-Warnung

Der Deutsche Wetterdienst gibt für Samstagabend eine Unwetterwarnung heraus. Betroffen ist auch die Region rund um Schleiz. Die Warnung gilt am Samstag, den 31.05.2025 von 18 Uhr bis Mitternacht. Von Westen her drohen kräftige und teils unwetterartige Gewitter. Dabei lokal eng begrenzt Starkregen und Hagel und teils schwere Sturmböen bis zu 100 km/h.