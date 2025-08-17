IDM Assen 2025: Der Plan am Sonntag

Die Temperaturen fallen und die Spannung steigt. So könnte man den Rennsonntag auf der niederländischen GP-Piste überschreiben. Sieben Rennen im Angebot, davon ein WM-Lauf und zwei Cups.

Die ersten Pokale wurden schon am späten Samstagnachmittag verteilt. Nachschub gibt es heute beim fünften der sieben IDM-Events der Saison 2025.

Die Anfahrt

Mit dem Auto oder Motorrad von Zwolle/Hoogeveen im Süden? Folgen Sie der A28 und nehmen Sie die Ausfahrt 31A Assen Zuid. Kommen Sie aus Groningen im Norden? Nehmen Sie dann die Ausfahrt 32 Assen. Dies gilt auch für Besucher aus Richtung Veendam und Gieten. Folgen Sie nach der Ausfahrt den Schildern zum TT Circuit. Die Adresse für die Navigation lautet: TT Circuit Assen, De Haar 9, 9405 TE Assen

Die Strecke

Länge: 4,54 km, Rechtskurven: 12, Linkskurven: 6, Längste Gerade: 487 Meter, Mindestbreite: 10 Meter. Im Fahrerlager gibt es reichlich sanitäre Anlagen, eine Tankstelle und ein Restaurant.

Der Aufruf

«Helfen Sie uns, die Kollektion zu vervollständigen», schreiben die Streckenbetreiber in den sozialen Medien. «Im Jahr 2025 feiert der TT Assen sein 100-jähriges Jubiläum. Zu Ehren dieses ikonischen Moments sammeln wir alle 94 offiziellen TT-Poster – von damals bis heute. Aber, einige wenige werden noch vermisst. Deshalb bitten wir Fans, Sammler und Motorsport-Enthusiasten um Hilfe: Habt ihr ein Poster, das wir vermissen? Teilen Sie es mit uns und helfen Sie mit, diese einzigartige Kollektion zu vervollständigen.» Es fehlen die Poster der Jahre 1960, 1948, 1946, 1928, 1927 und 1926.

Das Buch

Im Juni erschien ein besonderes Luxus-Jubiläumsbuch bei Noordboek-Van Gorcum. Aus den unzähligen Fotos, die in den letzten hundert Jahren von der TT gemacht wurden, wurde eine Auswahl von Top-Fotografen und Motorsportexperten getroffen. «Denn Bilder sagen mehr als Worte», so die Herausgeber. «Die ansprechendsten Fotos erhalten einen Platz im Buch. Mit dieser einzigartigen Publikation werden das Herz und die Seele des TT gezeigt.» Das Buch wurde Anfang Juni vorgestellt. Verlag: Noordboek - Van Gorcum, Anzahl der Seiten: 320, ISBN-Nummer: 978946471370, Gewicht: ca. 2700 Gramm, Preis: 69 Euro.

Der Stream

Wer nicht selbst an der Rennstrecke sein kann, kann es sich auf dem heimischen Balkon gemütlich machen, am besten mit einer bunten Auswahl an elektronischen Endgeräten. Sechs Rennen gibt es im von Radio Viktoria produzierten Stream zu sehen, ausgestrahlt über den IDM YouTube-Kanal. «Es wird spannend zu sehen sein», erwartet Produktionsleiter Stephan Kraus, «wie sich Dominique Aegerter auf der R1 schlägt, der für den verletzten Jan Mohr fährt. Hat Flo in der Sommerpause noch etwas gefunden um Tulo zu stoppen? Wird sicherlich ein wichtiges Wochenende im Kampf um die Meisterschaft.» Wer mehr sehen will, schaltet zusätzlich noch das kostenlose Live-Timing von Bike-Promotion ein und kann sich im Anschluss noch die offiziellen Ergebnisse gönnen. Zusätzlich gibt es noch die örtlichen Webcams.

Die Sendezeiten

12:05 Uhr – Welcome Moderation

12:10 Uhr – IDM Superbike Race 1 (race start 12:20 Uhr)

13:00 Uhr – Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup Race 2 (race start 13:05 Uhr)

13:40 Uhr – IDM Supersport Race 2 (race start 13:50 Uhr)

14:30 Uhr – IDM Sportbike Race 2 (race start 14:40 Uhr)

15:20 Uhr – FIM Sidecar World Championship RACE 2 (race start 15:30 Uhr)

16:20 Uhr – IDM Superbike Race 2 (race start 16:30 Uhr)

Das Wetter

In Assen ist es am Morgen vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen und die Temperatur liegt bei 11°C. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt vom Nachmittag bis abends die Wolkendecke geschlossen und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt bei einer Temperatur von 15°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 19 und 31 km/h erreichen. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag, den 17.08.2025

11.00 bis 11.55 Uhr Warm-up



12.20 bis 12.55 Uhr R1 IDM Superbike

13.05 bis 13.40 Uhr R2 Kawasaki Cup

13.50 bis 14.30 Uhr R2 IDM Supersport

14.40 bis 15.20 Uhr R2 IDM Sportbike

15.30 bis 16.10 Uhr R2 FIM Superside WM

16.30 bis 17.10 Uhr R2 IDM Superbike

17.20 bis 18.00 Uhr R2 Pro STK 1000