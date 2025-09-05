IDM Nürburgring: Der Plan am Freitag

Nach einer kurzen Pause geht es in die vorletzte Runde der IDM Saison 2025. Punkte gibt es heute noch keine, doch bei den IDM Solo-Klassen und den Rahmen-Cups steigt der Adrenalin-Pegel Richtung Titel.

Zahlreiche Piloten haben schon am Donnerstag die ersten Runden gedreht. Das Wetter soll übers Wochenende halten, sogar besser werden und die Felder sind gut gefüllt. Erste Titelentscheidungen sind am Wochenende möglich.

Der Donnerstag

Erstmals in dieser Saison wurde vor dem eigentlichen Start in das IDM-Wochenende ein Trainingstag angeboten, den auch zahlreiche Piloten aus allen IDM-Klassen, den Rahmen-Cups und sonstige Gäste nutzten. Das Wetter war wie oft in der Eifel: Durchwachsen. Schnellster Mann war am Donnerstag Lukas Tulovic (Ducati). Er hatte in der letzten Session des Tages mit seiner Zeit von 1.25,166 min den bis dahin Führenden Hannes Soomer (BMW) verdrängt. Doch der Este blieb dran und lag am Ende des Tages 0,014 sec hinter Tulovic auf Rang 2. Florian Alt war Dritter mit einer Zeit von 1.25,389 min. Dahinter ging es weiter mit Bálint Kovács, Leandro Mercado und Toni Finsterbusch. Die ersten Elf lagen innerhalb einer Sekunde.

Die Preise

Los geht’s bei 10 Euro für das Freitagsticket, 30 Euro kostet der Samstags-Eintritt und 40 Euro für den Sonntag. Sparen lässt sich mit dem Wochenendticket für 55,00 Euro. Es gilt für alle Tage. Für Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Im Preis enthalten ist auch der Zugang zum Fahrerlager und der Fan-Walk durch die Boxengasse am Sonntag.

Die Anfahrt

Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg / Eifel

Adresse für Navigationssysteme: 53520 Nürburg (Eifel) eingeben – ggf. noch Otto-Flimm-Straße. Aus Fahrtrichtung Köln: A1 bis Autobahn-Ende. Aus Fahrtrichtung Trier/ Luxemburg: A48 bis Autobahn-Abfahrt Ulmen. Aus Fahrtrichtung Koblenz: A61 bis Autobahn-Abfahrt Wehr.

Das Parken

Im Parkhaus am Info-Center ist die erste Stunde kostenfrei. Anschließend geht es pro angefangener Stunde mit 1,50 Euro weiter. Tagespauschale: 12 Euro, soviel ist auch bei Verlust des Tickets fällig. Im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ist das Parkhaus zur Einfahrt geschlossen. Eine Ausfahrt mit einem gültigen Ticket ist in diesem Zeitraum dennoch möglich.

Der Stream

Am Trainingsfreitag muss man für Live-Bilder schon persönlich vor Ort sein. Der Stream geht wie immer erst mit den ersten Rennen am Samstagnachmittag los. Bis dahin gibt es das Live-Timing von Bike-Promotion und im Anschluss die kompletten Resultate. Für einen groben Überblick kann man auch mal einen Blick auf die Bilder der örtlichen Webcams werfen.

Das Wetter

Am Nürburgring zeigt sich bis zum Nachmittag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Temperaturen von 10 bis 17°C. Am Abend gibt es am Nürburgring keine Wolken bei Werten von 11 bis zu 16°C. In der Nacht ist es klar bei Tiefstwerten von 8°C. Mit Böen zwischen 6 und 32 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, 5.9.2025

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Kawasaki-Cup

08.55 bis 09.25 Uhr FP1 NTC

09.30 bis 09.50 Uhr FP1 Pro STK 1000

10.00 bis 10.30 Uhr FP1 IDM Superbike

10.35 bis 10.55 Uhr FP1 IDM Sportbike

11.00 bis 11.25 Uhr FP1 IDM Supersport

11.35 bis 11.55 Uhr FP2 Kawaski-Cup

12.00 bis 12.30 Uhr FP2 NTC

12.35 bis 12.55 Uhr FP2 Pro STK 1000

13.15 bis 13.40 Uhr FP ADAC Junior Cup

13.45 bis 14.15 Uhr FP2 IDM Superbike

14.20 bis 14.40 Uhr FP2 IDM Sportbike

14.50 bis 15.15 Uhr FP2 IDM Supersport

15.20 bis 15.40 Uhr Q1 Kawasaki-Cup

15.45 bis 16.15 Uhr FP3 NTC

16.25 bis 16.45 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.50 bis 17.20 Uhr PreP IDM Superbike

17.25 bis 17.50 Uhr Q1 ADAC Junior Cup