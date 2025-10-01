IDM News: Siebter Himmel und eine Jerez-Wildcard

Die IDM-Saison 2025 ist am vergangenen Wochenende auf dem Hockenheimring zu Ende gegangen. Nicht alle überstanden den Ausflug unbeschadet. Für andere geht die Saison noch weiter.

Der EWC-Weltmeister hat sich auch privat für die Langstrecke entschieden. Der Nachwuchs rackert sich ab und von Thüringen geht es nach Jerez zur Supersport-WM.

Weltmeister unter der Haube

Da hatte Marvin Fritz am vergangenen Wochenende wohl Besseres zu tun. Sonst schaute der Superbike-Pilot aus Neckarzimmern gerne mal beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring vorbei. Dieses Jahr war vom ehemaligen Superbike-Champion und seit zwei Wochen auch zweifachem Langstrecken-Weltmeister in Hockenheim keine Spur. Nach der EWC-Sause vom Bol d’Or ging es für Fritz gleich weiter auf der Überholspur. Seit letztem Wochenende ist er unter der Haube und machte seiner frisch Angetrauten in den sozialen Medien eine glühende Liebeserklärung. «Ein Tag, den ich nie vergessen werde», beschrieb der Bräutigam. «Mein größter Sieg und der Beginn einer strahlenden Zukunft. Du bist mein bester Freund, mein bester Teamkollege und die Liebe meines Lebens. Ohne dich wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und ich bin dankbar für jeden Tag, an dem ich neben dir aufwache und wir gemeinsam gute und schlechte Zeiten durchstehen. An diesem Tag war das Wetter nicht auf unserer Seite, aber unsere Familie und Freunde sind es. Danke, dass du meine andere Hälfte bist, ich freue mich auf unsere Zukunft. Ich liebe dich für immer @nicolehanika.»

Nachwuchs in Form

Nach dem Ausstieg von Valentino Herrlich aus dem Kawasaki-Team des Schweizers Emil Weber war es an Luca Göttlicher, die IDM Supersport-Kohlen aus dem Feuer zu holen. Beim Finale gelang Göttlicher mit den Plätzen 10 und 9 sein bisher bestes Ergebnis auf der Kawasaki.

In Rente gegangen

Beim Finale der IDM Supersport fuhr Teamchef und Fahrer Thomas Eder laut IDM.de sein letztes Rennen als aktiver IDM-Pilot. Teamchef will der Bayer aber bleiben. In Hockenheim hatte er den ehemaligen Spitzenfahrer Thomas Gradinger reaktiviert. Eine dauerhafte Rückkehr ist allerdings nicht angedacht. Aus dem gemeinsamen Seitenwagen-Projekt wird aktuell auch nichts, der Start beim Sidecar-Festival in Oschersleben wurde gestrichen. Die beiden Renn-Rentner haben die Dreirad-Idee aber noch nicht völlig zu den Akten gelegt.

Im Krankenhaus gelandet

MCA Honda-Pilot Dirk Geiger hatte in Hockenheim noch bis zum Schluss um den Meistertitel in der IDM Supersport gekämpft. Draus geworden ist am Ende nichts. Pech hatte auch sein Teamkollege Julius Caesar Rörig, der den Großteil des Finales nicht live erlebte. Nach seinem Sturz am Samstag musste er eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Er erlitt laut IDM.de einen Schlüsselbeinbruch. Damit ist auch der geplante Wildcard-Einsatz in Jerez gestrichen.

Neben der Strecke überholt

Daniel Blin (AF Racing Team) aus Polen verdrängte den Belgier Luca de Vleeschauwer nach dem letzten Rennen vom dritten Platz in der Gesamtwertung der IDM Supersport. Nach einem Protest von Blin gegen die unerlaubte Umlenkung an de Vleeschauwers (Track and Trades Wixx Racing) Ducati wurde der Markenkollege aus Belgien disqualifiziert.

WM-Premiere

Am Montag nach dem IDM Finale durfte Marvin Siebdrath erstmals die Honda des Teams MCA ausprobieren, nachdem er das Yamaha-Team Kofler verlassen hatte. Siebdrath wird laut IDM.de bald nach Jerez reisen, um vom 17. bis 19. Oktober in Spanien seine Premiere in der Supersport-Weltmeisterschaft zu geben. Für Siebdrath wird es damit der erst zweite Ausflug auf der für ihn noch neuen Honda sein.