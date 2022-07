IDM Schleiz: Reiterberger (BMW) zelebriert Sieg Nr. 2

Mit dem zweiten Tagessieg bescherte Markus Reiterberger seinem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW den 100. Sieg in der Teamgeschichte. Erneut landen Florian Alt und Julian Puffe auf den Plätzen 2 und 3.

Reverse Grid war mal wieder bei der IDM Superbike im zweiten Lauf angesagt. Markus Reiterberger, Sieger aus Lauf 1, nahm auf dem neunten Rang in der Startaufstellung Platz. Neben ihm auf Rang 8 und damit Zweiter aus Lauf 1 parkte Florian Alt. Dritter in Lauf 1 und damit Siebter im Grid für Lauf 2 war der Schleizer Julian Puffe. Erstmals aus der Pole-Position ging Klassen-Neueinsteiger Rob Hartog ins Rennen, gefolgt von Pepijn Bijsterbosch und Kamil Krzemien. In Reihe 2 fanden sich Marc-Reiner Schmidt, Bastien Mackels und Daniel Kartheininger wieder.

Nach ihrem Crash in der letzten Runde von Lauf 1 fehlten am Nachmittag Toni Finsterbusch und Jan Mohr. Die BMW-Piloten waren in der Seng aneinandergeraten und gestürzt. Laut IDM-Promoter werden derzeit beide Fahrer medizinisch versorgt. Toni Finsterbusch wurde mit dem Krankenwagen ins Hospital von Schleiz gebracht. Er ist ansprechbar und redet auch selbst. Er wird sich einem Komplett-Check unterziehen. Mohr wurde mit dem Hubschrauber nach Zwickau geflogen und ist ebenfalls bei vollem Bewusstsein. Bei ihm wird die Wirbelsäule untersucht.

Bei kuscheligen 30 Grad machten sich die verbliebenen 22 Piloten auf den Weg in die zweiten 18 Runden des Tages. Puffe schoss gleich mal von seinem siebten Startplatz nach vorne und reihte sich als Zweiter in der ersten Kurve ein. Nach der ersten Runde führte der Polesetter Hartog, 0,8 Sekunden vor Reiterberger, der konsequent durch die erste Runde gepflügt war. Ähnlich schneidig war auch Alt unterwegs, was ab der zweiten Runde zu kräftigen Auseinandersetzungen zwischen Alt und Reiterberger führte. Ab Runde 3 war Reiterberger dann an der Spitze unterwegs, gefolgt von Alt. Hartog hatte da schon mit Rutschern zu tun und musste die beiden Streithähne ziehen lassen.

Hinter Hartog rackerten sich Puffe und Bijsterbosch in Richtung Podestplatz vor und fertig war eine illustre Verfolgergruppe. Die nächsten Verfolger, Kartheininger und Leandro Mercado, waren knapp drei Sekunden dahinter unterwegs. Erneut Pech hatte Gabriel Noderer, der mit der Kiefer-BWM wieder in der Box strandete. Gar nicht erst gestartet war Honda-Pilot Paul Fröde.

Mit fast identischen 1:24-min-Rundenzeiten und einem überschaubaren Abstand von 0,484 Sekunden drehten Reiterberger und Alt ihre Runden. Platz 3 wurde zu einer Sache von Puffe und Hartog, denn Bijsterbosch hatte ein wenig an Boden verloren. Auch Hartog machte ein wenig schlapp und Puffe setzte sich auf dem dritten Rang fest. Reiterberger versuchte mit allen Mitteln, Alt abzuschütteln und fuhr mit einer 1:24,262 min die schnellste Rennrunde. In Runde 11 hatte der Bayer dann 1,134 Sekunden rausgeschlagen. Björn Stuppi war der nächste Boxengasse, damit waren nur noch 19 Piloten im Rennen.

Langsam machen war auch in den letzten Runden nicht angesagt. Reiterberger verteidigte seinen knappen Vorsprung, doch Alt hatte noch nicht aufgesteckt. Ruhiger war es für Puffe, der Hartog zwei Sekunden hinter sich halten konnte. Als nächster Boxengast bog Come Geenen ab.

In der vorletzten Runde war der Renndrops dann gelutscht. Reiterberger blieb mit 1:24,782 min. standhaft, Alt war da nur noch mit 1:25,429 min unterwegs. Erneut Dritter wurde der Schleizer Julian Puffe.

Ergebnis Rennen 2

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Julian Puffe (BMW)

4. Rob Hartog (Yamaha)

5. Pepijn Bijsterbosch (BMW)

6. Leandro Mercado (Honda)

7. Bastien Mackels (Kawasaki)

8. Daniel Kartheininger (Yamaha)

9. Marc-Reiner Schmidt (BMW)

10. Philipp Steinmayr (Yamaha)

11. Max Schmidt (Yamaha)

12. Ricardo Brink (BMW)

13. Jeroen Hilster (BMW)

14. Kamil Krzemien (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Leon Langstädtler (BMW)

17. Daniel Rubin (Yamaha)

18. Marc Neumann (BMW)