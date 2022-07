Kamil Krzemien: «In der ersten Runde ging sie aus»

Der Pole aus dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW entwickelt sich von Rennen zu Rennen und zählt inzwischen zu den Top-Ten-Piloten. Auf dem Schleizer Dreieck bewies er dazu noch Kampfgeist, nachdem sein Bike streikte.

IDM Superbike-Pilot Kamil Krzemien agierte am Schleiz-Wochenende ähnlich wie auch bei den vorangegangenen IDM-Läufen. Er steigerte sich von Trainingssitzung zu Trainingssitzung, war aber mit Startplatz 14 verständlicherweise nicht ganz so zufrieden.

Im Rennen konnte der Pole dann wie immer noch eine Schippe drauflegen. Nach einer guten Startphase hielt sich der Nachwuchsmann gekonnt im Verfolgerfeld und feierte nach der Zieldurchfahrt seinen verdienten sechsten Platz. Doch damit nicht genug. Durch das in der IDM angewandte Reverse-Grid-Verfahren fand sich der junge Pole für den zweiten Lauf plötzlich in der ersten Startreihe wieder. Ein Ausblick, den Krzemien gerne öfter genießen würde. Auch sein Start war einer aus der oberen Kategorie und er konnte sich in der ersten Kurve gleich in die Spitzengruppe einreihen. Doch die Freude währte nicht lange. Auf den Strecken-Kameras sah man ihn plötzlich langsam werden.

«Ja ein super Start und eine super Renne-Pace», schwärmt Krzemien. «Doch dann bekam ich ein technisches Problem. Mein Motorrad ging kurz aus. Ich musste rechts ranfahren, anhalten und das Motorrad mehrfach neu starten.»

Als Letzter kam Krzemien mit seiner wieder zum Leben erwachten BMW zurück auf die Strecke und hetzte dem Feld mit flotten Rundenzeiten hinterher. Bis aus Platz 14 kämpfte er sich nach vorne und sicherte sich trotz des ungeplanten Zwischenstopps weitere Meisterschaftspunkte. Beim Auslesen der Daten wurden die Techniker rasch fündig. «Es gab ein Problem bei der Benzinzufuhr und den Injektoren», so Daemen.

Punktestand nach 8 von 14 Rennen

1. 195 Punkte Markus Reiterberger (BMW)

2. 118 Punkte Florian Alt (BMW)

3. 91 Punkte Julian Puffe (BMW)

4. 77 Punkte Toni Finsterbusch (BMW)

5. 76 Punkte Rob Hartog (Yamaha)

6. 70 Punkte Pepijn Bijsterbosch (BMW)

7. 64 Punkte Jan Mohr (BMW)

8. 58 Punkte Kamil Krzemien (BMW)

9. 43 Punkte Daniel Kartheininger (Yamaha)

10. 42 Punkte Bastien Mackels (Kawasaki)

11. 41 Punkte Vladimir Leonov (Yamaha)

12. 37 Punkte Philipp Steinmayr (Yamaha)

13. 29 Punkte Leon Haslam (Kawasaki)

14. 27 Punkte Leandro Mercado (Honda)

15. 27 Punkte Hikari Okubo (Honda)

16. 25 Punkte Sandro Wagner (BMW)

17. 24 Punkte Ricardo Brink (BMW)

18. 18 Punkte Gabriel Noderer (BMW)

19. 15 Punkte Jeroen Hilster (BMW)

20. 12 Punkte Max Schmidt (Yamaha)