IDM Superbike: Noch kein Matchball in Rennen 1

Als Führender der höchsten deutschen Klasse ist Ducati-Pilot Lukas Tulovic an den Nürburgring gekommen. Doch Florian Alt (Honda) ist ihm noch auf den Fersen. Es liegen nur 15 Punkte zwischen ihnen.

Wenn die IDM auf die Zielgerade einbiegt, ist es an der Zeit, einen Blick auf die Tabelle zu werfen und den Rechenschieber zu bemühen. Das Punkteangebot ist mit den letzten beiden Wochenenden auf überschaubare 100 zusammengeschrumpft. Damit sind vier Rennen vor Schluss rein rechnerisch noch sechs Piloten in der Lage, den Titel zu holen: Lukas Tulovic (D/Ducati), Florian Alt (D/Honda), Hannes Soomer (EST/BMW), Toni Finsterbusch (D/BMW), Leandro Mercado (RA/BMW) und Jan-Ole Jähnig (D/BMW).

Doch so wie es beim Start ins Nürburgring-Wochenende aussieht, wird das mit dem Titel eine Nummer zwischen Tulovic und Alt. Tulovic (Triple M Racing Ducati Frankfurt) führt die IDM Superbike mit 15 Punkten Vorsprung vor seinem größten Verfolger Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion) an. Für Alt, den einzigen Honda-Fahrer im Feld, ist der Zug längst noch nicht abgefahren. «Ich werde alles geben, was in unserer Macht steht», versicherte er und ist absolut gewillt, die Krone nach einem Jahr Abstinenz wieder ins Honda-Lager zu holen. Es hilft seiner Meinung nach nur eins, um sich gegen den Hauptkonkurrenten auf der Ducati aufzubäumen: «Noch später bremsen.»

Sollte Lukas Tulovic einen Doppelsieg einfahren, müsste Alt, um die Meisterschaft bis zum Finale offen zu halten, mindestens 16 Punkte machen. Dann läge Tulovic mit 49 Punkten vorne. Sollte Alt nur 15 Punkte holen, läge Tulovic mit 50 Punkte vorne. Diese könnte Alt bei einem Doppelsieg in Hockenheim bei einer gleichzeitigen Doppel-Null von Tulovic zwar ausgleichen, doch bei Gleichstand zählt die Anzahl der Siege und da läge der Ducati-Mann dann vorne.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 10 von 14 Rennen

1. 186 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 171 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 132 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 127 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 116 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 100 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)



7. 81 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 79 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)

9. 70 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

10. 56 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 51 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 46 Punkte Soma Görbe (H/BMW)

13. 44 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. 36 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

15. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 18 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

18. 15 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 6 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)