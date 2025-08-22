Karsten Wolf: «BMW-Vormachstellung ist gebrochen»

Die IDM Superbike-Piloten Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig kehrten ohne Pokal vom fünften IDM-Lauf der Saison 2025 nach Hause zurück. Nüchterne Analyse des Teamchefs folgt. Noch zwei Runden sind im Angebot.

Die GERT56-BMW-M-1000-RR-Piloten Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig konnten auf dem niederländischen TT-Circuit in Assen einigen Problemen und schwierigen Bedingungen trotzen. Finsterbusch holte zwei Mal Rang 5 und nach Abzug des nicht punkberechtigen WorldSBK-Gasts Dominique Aegerter wurden es damit Punkte für Platz 4, Jähnig erntete die Plätze 9 und sechs und jeweils ebenfalls Meisterschaftszähler für jeweils eine Platzierung besser.

«Zusammenfassend kann man nach dem Verlauf der Saison sagen», erklärte Teamchef Karsten Wolf nach dem Ausflug in die Niederlande, «dass durch die Anpassungen im Reglement und die Entwicklung bei anderen Herstellern die Vormachtstellung der BMW nicht mehr vollumfänglich gegeben ist. Jetzt sind wir alle gemeinsam gefordert, technisch und sportlich Lösungen zu finden, um weiter siegfähig zu bleiben. Dass sich Kräfteverhältnisse verschieben, akzeptieren wir und das macht es ja auch aus, dass verschiedene Marken und Konzepte um den Sieg kämpfen.»

«Dass dies auch Yamaha kann, hat Dominique Aegerter in Assen eindrucksvoll bewiesen», so Wolf. «Wenn dann noch ein paar kleine externe technische Probleme und die schwierigen Witterungsverhältnisse dazukommen, gilt es, stabil zu bleiben. Dafür möchte ich meinem tollem Team und beiden Jungs auf den Bikes herzlich danken und meinen Respekt zollen.»

«Dass JO mit einer neuen Vorderradmischung, die er in den letzten Jahren nie gefahren hat und hängendem Kopf nach Rennen 1 wieder so aufsteht, sehen die Fans sicher nicht auf den ersten Blick», analysierte Wolf, «doch wir sehen darin den nächsten Schritt hin zum kompletten Rennfahrer. Bei Toni musste unsere Physioabteilung, Danke Alex, zwischen den Rennen ganze Arbeit leisten und in Rennen 2 hatte er wieder wie gewohnt alles im Griff. Den Abstand zu Platz 3 konnte er halbieren und damit stimmt der Weg zu einem unserer Saisonziele.»

«Meister und Vize scheinen weg», rechnete Wolf vor, «doch der Kampf um den letzten Platz auf dem Podium der Gesamtwertung wird ein BMW M1000RR Cup. Wird spannend.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 10 von 14 Rennen

1. 186 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 171 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 132 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 127 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 116 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 100 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 81 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 79 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)

9. 70 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

10. 56 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 51 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 46 Punkte Soma Görbe (H/BMW)

13. 44 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. 36 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

15. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 18 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

18. 15 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 6 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)