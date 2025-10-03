Max Kofler übersteht IDM Horror-Crash von Hockenheim

Beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring kam es im ersten Superbike-Lauf zu erschreckenden Szenen nach einem Crash von Lorenzo Zanetti und Maximilian Kofler. Beide kamen heil davon.

Beim Wochenende auf dem Hockenheimring dürfte IDM Supersport-Pilot Andreas Kofler mit die besten Nerven gehabt haben. Denn während er im Kampf um den Titel in der IDM Supersport an den Start rollte, war sein Bruder Maximilian auf dem Weg in die Klinik.

Ende gut, alles gut hieß es am Ende. Maximilian Kofler konnte das Krankenhaus halbwegs unbeschadet verlassen und Andreas Kofler tütete derweil seinen zweiten Supersport-Titel ein. «Es ist unglaublich, auch wenn die Freude natürlich vom Sturz von meinem Bruder Max ein wenig getrübt ist», schilderte Andreas Kofler nach der erfolgreichen Titelverteidigung.

In der ersten Runde des Superbike-Rennens 1 war es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Lorenzo Zanetti war beim Anbremsen Richtung Kurzanbindung nach leichtem Versatz des Hinterrads seiner Ducati mit einem Kevin Orgis aneinandergeraten. Während dieser weiterfahren konnte, bog Zanettis Ducati links ab und erwischte Maximilian Kofler, der nichtsahnend auf der Außenbahn unterwegs war. Bei dem noch hohen Tempo überschlugen sich die Motorräder mehrfach. Die Ducati ging am Ende noch in Flammen auf. Denn an dieser Stelle gibt es eine asphaltierte Auslaufzone, aber kein Kiesbett, welches die sich entfaltenden Kräfte hätte abfedern können.

Beide Piloten konnten sich selbstständig vom Unfallort entfernen, mussten aber zum Check ins Krankenhaus. SPEEDWEEK.com fragte bei Maximilian Kofler nach dem Stand der Dinge.

Wie geht es dir? Alles heil überstanden?

Mir geht es gut so weit, natürlich spüre ich noch die Prellungen vom Zwischenfall in Hockenheim und mein Physiotherapeut vermutet auch einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Das ist nicht so angenehm und auch der Nacken ist noch ziemlich steif.

Was ist denn von der Yamaha noch übriggeblieben? Kann man sie in Teilen noch verwenden?

Vom Motorrad ist leider wenig übriggeblieben, die ist ein ziemlicher Totalschaden.

Wie hast du den Titelgewinn deines Bruders erlebt?

Den Titelgewinn von Andreas habe ich im Livestream noch gesehen. Meine Freundin war mit mir im Medical Center und sie hat mich immer am Laufenden gehalten. Die letzte Runde habe ich dann im Krankenwagen gesehen. Es ist schade gewesen, dass ich nicht so vor Ort war und den Titel mit ihm feiern konnte. Er hat das super gemacht an diesem Wochenende.

Kannst du uns sagen, wie es aus deiner Sicht zu dem Crash mit Lorenzo Zanetti gekommen ist?

Ich kann nicht sagen, ob Lorenzo einen riesigen Fehler gemacht hat. Er wird zu spät auf der Bremse gewesen sein. Er hatte Kontakt mit Kevin Orgis, verlor die Kontrolle über seine Ducati und hat mich dann unglücklich abgeräumt. Ich war einfach an der falschen Stelle, hatte aber Glück, dass mich dann nichts mehr getroffen hat von den Teilen beim Crash.

Wie ging es dir an der Strecke? Hat man sich gleich gut um dich gekümmert?

An der Strecke wurde sich gut um mich gekümmert. Sie haben mich dann überzeugt, mich im Krankenhaus durchchecken zu lassen. Ich wäre lieber bei Andreas gewesen. Es war aber alles tadellos. Von dem her war ich immer in guten Händen.

Hast du den Crash so heftig erlebt, wie er für uns Außenstehende ausgeschaut hat?

Im ersten Moment habe ich den Krach gehört und den Sturz miterlebt. Die Geschwindigkeit und die Schwere des Vorfalls sind mir erst bewusst geworden, als ich das Video gesehen habe im Nachhinein.