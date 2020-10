Pylone stand im Weg: Ferry Segers (B) erlitt Fußbruch

Ferry Segers brach sich schon beim freien Training der Sidecars in Oschersleben den linken Fuß. Der Beifahrer von Max Zimmermann (Bonovo Juniorteam) wurde im IDM Sprintrennen durch Jeroen Remmé (NL) ersetzt.

Das Sidecar-Festival in Oschersleben endete für Ferry Segers im Krankenhaus und im Gips. Der 32-jährige Belgier war im Freien Training zum «Sidecar Superprix by Bonovo Action» in der kurzen S-Schikane mit dem linken Fuß an eine Pylone geknallt, die innen von den Kerps zur Begrenzung installiert ist.

Der Beifahrer von Max Zimmermann, beide gehören dem Junior-Team von Bonovo Action powered by MGM Racing an, musste daher zum Röntgen ins Krankenhaus gebracht werden, wo ein Fußbruch diagnostiziert und Gips angelegt wurde.

Nun war guter Rat teuer für Zimmermann. Aber bei den Bonovos hilft man sich. Jeroen Remmé, der zu Beginn der Saison als Beifahrer von Josef Sattler eingeplant war, wegen einer hartnäckigen Schleimbeutelentzündung aber passen musste, war als Gast vor Ort. Kurzentschlossen zog er seine Combi an und half im Boot von Zimmermanns Adolf RS Yamaha 600 aus.

Aber alles war nicht zu schaffen. Nach zwei Qualis im Superprix und einer in der IDM Sidecar war für den jungen Niederländer klar: «Mein Arm tut mir bei der Belastung immer noch weh. Das Sprintrennen über 12 Runden kann ich schaffen, aber über 18 Runden ist die Belastung noch zu groß. Ich bin die ganzen Wochen beim Physio gewesen und habe hart gearbeitet, da besteht die Gefahr, dass sich die Sache bei einer so großen Belastung wieder verschlimmert.»

Im Sprintrennen erreichten Zimmermann/Remmé Platz 9 und damit noch sieben IDM-Punkte. Dabei konnten die beiden, die vorher noch nie zusammen gefahren sind, ihre Quali-Zeit um zwei Sekunden verbessern. Das Gold Race und die beiden Superprix-Rennen mussten sie auslassen.