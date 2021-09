Sidecar-Festival Oschersleben: Kracher IDM und WM

Wie im Vorjahr wird am Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben der Meister der IDM Sidecars gekürt

Am kommenden Wochenende, 2. und 3. Oktober, steht die Motorsport Arena Oschersleben wieder ganz im Zeichen des Sidecar-Festivals. WM, IDM, Sidecar Trophy und Classic Sidecars, dazu Musik und hoffentlich vielen Fans.

Jürgen Röder, Bonovo Action Teambesitzer, Sponsor, Gönner und absoluter Seitenwagen-Fan, hat sich die Förderung des Seitenwagen-Sports zur Herzenssache gemacht. Dazu gehört eine zunehmende Professionalisierung der Teams und verstärkte Nachwuchsförderung.

Mittlerweile gibt es in der IDM drei top ausgerüstete Teams aus der Bonovo-Familie, dazu je ein Junior-Team in der IDM und in der Sidecar Trophy. Weitere sollen und werden demnächst dazu kommen.

Im vergangenen Jahr wurde mit Röders maßgeblicher Hilfe das erste Sidecar Festival in der Motorsport Arena in Oschersleben (Bode) nahe Magdeburg durchgeführt, damals leider aus Gründen der Pandemie ohne Zuschauer. Das ist in diesem Jahr anders.

Zuschauerinnnen und Zuschauer sind zugelassen und absolut erwünscht, Karten für das Sidecar-Spektakel an diesem Wochenende gibt es online und an den Kassen vor Ort.

Die Fans können sich auch aus sportlicher Sicht auf echte Highlights freuen. Da ist einmal die Entscheidung in der IDM Sidecar. 50 Punkte sind in den beiden über je 14 Runden gehenden Rennen am Sonntag, 3. Oktober, noch zu vergeben. Start ist um 11 und um 15.50 Uhr.

Josef Sattler und sein erst 18 Jahre alter Beifahrer Luca Schmidt führen die Wertung mit 175 Punkten an, gefolgt vom achtfachen Weltmeister Tim Reeves (GB) und seinem französischen Beifahrer Kevin Rousseau, die mit 140 Zählern durchaus noch im Kampf um den Titel dabei sind.

Pikanterweise gehören beide Teams zur Bonovo Action «Familie» und sind mit einer baugleichen Adolf RS Yamaha 600 unterwegs. Sollten Sattler/Schmidt den Titel holen, wäre Luca der jüngste Beifahrer in dieser Klasse, dem das je gelungen ist.

Den mit 135 Punkten Drittplatzierten Markus Schwegler und Beifahrer Ondrej Kopecky (LCR Yamaha 600) werden eher theoretische Chancen auf die Meisterkrone eingeräumt. Aber ein Ausfall aus technischen Gründen oder gar ein Crash auf Seiten der Konkurrenz lässt auch hier Möglichkeiten offen.

Noch dichter ist die Konkurrenz in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Hier werden zwei Läufe ausgetragen, der erste am Samstag ab 16.50 Uhr und der zweite am Sonntag ab 13.15 Uhr, beide über 21 Runden.

Hier führen die Schweizer Markus Schlosser/Marcel Fries (LCR Yamaha 600) mit 210 Punkten vor dem Briten Tod Ellis und Beifahrerin Emmanuelle Clement aus Frankreich mit 169 Punkten. Dritte sind Pekka Päivärinta (FIN) und seine niederländische Beifahrerin Ilse de Haas mit 135 Zählern. Nach den Rennen in Oschersleben folgen noch je zwei in Brands Hatch (GB) und Estoril (P). Reeves/Rousseau sind in der WM nur Fünftplatzierte mit 110 Punkten .

Die dritte Rennserie ist die Internationale Sidecar Trophy mit einem Rennen am Samstag (16.50 Uhr) und einem weiteren am Sonntag um 14.10 Uhr. In der 600er-Klasse stehen mit dem Bonovo Action Juniorteam Lennard Göttlich/Uwe Neubert (ARS Yamaha) die Meister bereits fest.

Darüber hinaus können sich die Fans auf Demo-Läufe der Classic-Gespanne freuen und wer Lust und Mut hat, kann sich am Sonntagmittag als Beifahrer im Renntaxi versuchen.

Bereits am Samstagabend gibt es im Infield die «Rock & Metal Day’z Lite» mit feinstem Rock von Blacksmith zu hören.

Zeitplan Samstag, 2. Oktober 2021:

08.30-08.50: FP1 Sidecar IDM

08.55-09.15: FP1 Sidecar Trophy

09.20-09.35: FP1 Classic Demo 1

09.40-09.55: FP1 Classic Demo 2

10.00-10.10: Track Inspection FIM

10.15-10.45: FP1 Sidecar WM

10.50-11.05: FP1 Classic Demo 3

11.10-11.30: QP1 Sidecar IDM

11.35-11.55: QP1 Sidecar Sidecar Trophy

12.00-12.15: FP2 Classic Demo 1

12.20-12.35: FP2 Classic Demo 2

12.45-13.05: QP1 Sidecar WM

13.10-13.25: FP2 Classic Demo 3

13.30-13.50: QP2 Sidecar IDM

13.55-14.15: QP2 Sidecar Trophy

14.25-14.45: QP2 Sidecar WM

14.50-15.05: FP3 Classic Demo 1

15.10-15.25: FP3 Classic Demo 2

15.30-15.45: FP3 Classic Demo 3

16.05-16.25: Sprintrace Sidecar Trophy (8 Rd.)

16.50-17.30: Race 1 Sidecar WM (21 Rd.)

Zeitplan Sonntag, 3. Oktober:

09.00-09.10: Warm Up Sidecar IDM

09.15-09.25: Warm Up Sidecar Trophy

09.30-09.40: FIM Track Inspection

09.45-10.00: Warm Up Sidecar WM

10.05-10.20: FP4 Classic Demo 1

10.25-10.40: FP4 Classic Demo 2

11.00-11.40: Race 1 Sidecar IDM (14 Rd.)

11.45-12.00: FP4 Classic Demo 3

12.00-12.45: Pause/Renntaxi

13.15-14.00: Race 2 Sidecar WM

14.10-14.35: Race 2 Sidecar Trophy

14.40-14.55: FP5 Classic Demo 1

15.00-15.15: FP5 Classic Demo 2

15.20-15.35: FP5 Classic Demo 3

15.50-16.30: Race 2 Sidecar IDM (14 Rd.)





Stand IDM Sidecars nach 10 von 12 Rennen Pos Fahrer/Beifahrer Motorrad Pkt. 1. Sattler/Schmidt ARS Yamaha 175 2. Reeves/Rousseau ARS Yamaha 140 3. Schwegler/Kopecky LCR Yamaha 135 4. Kimeswenger/Kölsch LCR Yamaha 98 5. Kranenburg/Knobloch RCN Suzuki 88 6. Streuer/Remmé ARS Yamaha 87 7. Remse/Wechselberger ARS Yamaha 83 8. Zimmermann/Segers ARS Yamaha 82 9. Schlosser/Fries LCR Yamaha 81 10. Nicholls/Mahl LCR Honda 55 11. Rutz/Conil LCR Yamaha 52 12. Grabmüller/Lavorel LCR Yamaha 51 13. Kapeller/Billich ARS Yamaha 47 14. Vermeule/Bouius ARS Yamaha 34 15. Weekers/Moes R&R Yamaha 0 16. Köster/Roick ARS Yamaha 0