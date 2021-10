Oschersleben: Wer wird heute IDM Sidecar-Meister?

Heute Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben

In der Motorsport Arena Oschersleben fällt am Sonntag im Rahmen des Sidecar-Festivals die Entscheidung um den IDM-Titel. Wer wird Meister, Josef Sattler/Luca Schmidt oder Tim Reeves/Kevin Rousseau (beide Bonovo Action)?

Nur Seitenwagen sind an diesem Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben unterwegs, aktuelle WM- und IDM-Gespanne, sowie die große Gruppe in der Internationalen Sidecar Trophy, aber auch historische Gespanne können die Fans auf der Strecke und im Fahrerlager bewundern.

Bereits um 9 Uhr geht es mit dem Warm Up der IDM los, die beiden letzten und entscheidenden Rennen der Saison werden um 11 und um 15.50 Uhr gestartet. Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt führen die Wertung mit 175 Punkten an, der achtfache Weltmeister Tim Reeves und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau lauern auf einen Ausrutscher der Führenden, liegen jedoch ganze 35 Punkte zurück. Aber noch sind in den beiden Rennen 50 Zähler zu ergattern.

Also noch ist alles möglich. Luca Schmidt (18) wäre der jüngste Beifahrer aller Zeiten, dem dieses Kunststück, die Erringung des Meistertitels, gelungen ist.

Das zweite Rennen der Seitenwagen-WM an diesem Wochenende wird um 13.15 Uhr gestartet. Danach folgt Race 2 der Sidecar Trophy. Dazwischen folgen Demos vieler Classic-Gespanne und wer Lust hat, kann in der Mittagspause mit dem Renntaxi einmal richtige Rennluft schnuppern.

Zeitplan Sonntag, 3. Oktober:

09.00-09.10: Warm Up Sidecar IDM

09.15-09.25: Warm Up Sidecar Trophy

09.30-09.40: FIM Track Inspection

09.45-10.00: Warm Up Sidecar WM

10.05-10.20: FP4 Classic Demo 1

10.25-10.40: FP4 Classic Demo 2

11.00-11.40: Race 1 Sidecar IDM (14 Rd.)

11.45-12.00: FP4 Classic Demo 3

12.00-12.45: Pause/Renntaxi

13.15-14.00: Race 2 Sidecar WM

14.10-14.35: Race 2 Sidecar Trophy

14.40-14.55: FP5 Classic Demo 1

15.00-15.15: FP5 Classic Demo 2

15.20-15.35: FP5 Classic Demo 3

15.50-16.30: Race 2 Sidecar IDM (14 Rd.)