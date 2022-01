Eigene Serie: KNMV kickt IDM-Sidecars in Assen raus

Mit dem TT Circuit Assen fehlt eine Top-Adresse im Kalender der IDM Sidecar 2022. Der niederländische Verband stimmte einer eigenen Rennserie der Seitenwagen mit belgischen und niederländischen Teams zu.

Wie die niederländische Regionalzeitung «Tubantia» mit Redaktionssitz in Enschede jetzt meldete, habe der KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Veereniging) die Verknüpfung der eigenen Wertung Dutch Open mit der der IDM Sidecars aufgegeben. Dadurch werden die Seitenwagen auf der Traditions-Rennstrecke in Assen diesmal keine Rennen austragen.

Hinter dieser Idee steckt Alex Jansen. Der 47-jährige Niederländer aus Rijssen in der Provinz Overijssel ist seit vielen Jahren in den Niederlanden als Veranstalter von Motorradrennen aktiv, wie zum Beispiel des jährlichen Ducati Club Race auf dem TT Circuit in Assen.

«Der Seitenwagen-Rennsport ist bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung etwas in Vergessenheit geraten», sagte Jansen in «Tubantia», jeder kennt noch die Blütezeit mit Egbert Streuer und Bernard Schnieders, die mehrfach Weltmeister wurden. Aber jetzt sieht man es immer weniger. Dies liegt unter anderem daran, dass der Motorsportverband [KNMV, die Redaktion] die niederländische Meisterschaft mit der deutschen IDM-Meisterschaft verknüpft hatte. Diese Veranstaltungen waren alle weit weg, die Teilnahme teuer und auf hohem Niveau. Das machte es jungen Rennteams schwer einzusteigen. Dann habe ich angefangen, nach einer Alternative zu suchen.»

Nach Jansens Angaben war man auf Seiten des KNMV begeistert von seiner Idee und auch die Belgier wollten gleich mitmachen. So werden in Assen Ende Mai keine IDM-Rennen bei den Sidecars gefahren, sondern solche für die neue Serie Northern Sidecar Club.

Die vorläufigen Termine: 16. bis 17. April Croix en Ternois (F), 30. April bis 1. Mai Hengelo (NL), 27. bis 30. Mai Assen (NL), 23. bis 24. Juli Chimay (B). Man will versuchen, noch weitere Rennen in den Kalender zu bekommen, so Jansen.

Welche Auswirkungen diese Entwicklung das auf die IDM Seitenwagen hat, bleibt abzuwarten. Mit Bennie Streuer, Wiggert Kranenburg, Wout Vermeule und Rogier Weekers sind zuletzt gleich vier Piloten mit Zugehörigkeit zum KNMV in der IDM Sidecar 600 unterwegs gewesen. Ein Verlust würde schwer wiegen, angesichts der ohnehin geringen Anzahl der Dreiräder in der IDM.