Bei Didier Grams (BMW) ist Aufwärtstrend zu erkennen

In Chimay war Didier Grams (1) wieder mittendrin, als nur dabei

Als regierender Meister der IRRC Superbike zählte Didier Grams auch dieses Jahr als Anwärter auf den Titel, doch bisher wollte es für den ihn einfach nicht laufen. Jetzt fühlt er sich wieder wohl auf dem Motorrad.

Lediglich 35 Punkte sammelte Didier Grams in den ersten vier Rennen der Internationalen Road Racing Championship (IRRC). Sein deutscher Landsmann David Datzer hatte als Führender bereits 76 Zähler auf seinem Konto. Auch der Schweizer Lukas Maurer und der Finne Erno Kostamo (je 65) und der Belgier Vincent Lonbois (61) lagen weit vor dem fünffachen IRRC-Champion.

Mit dem vierten Startplatz hinter Lokalmatador Lonbois (Yamaha), Maurer (Kawasaki) und Kostamo (BMW), aber noch vor dem Niederländer Joey den Besten (Kawasaki) und David Datzer (BMW) war auf dem 4,520 Kilometer langen Circuit de Chimay ein klarer Aufwärtstrend erkennbar.

Zwei Umläufe dauerte es im ersten Rennen, bis Grams die in der Anfangsphase verlorene Position wieder aufgeholt hatte. In der siebenten von zehn Runden wurde er sogar an der fünften Stelle notiert, doch der 39-jährige Sachse aus Limbach-Oberfrohna hatte dem Vorwärtsdrang von Maurer nichts entgegenzusetzen und er fiel wieder auf den sechsten Rang zurück.

Im zweiten Superbike-Rennen kehrte Grams als Vierter aus der Startrunde zurück. Nach der dritten Runde lag der BMW-Pilot plötzlich nur noch an der zwölften Stelle. «Wegen eines Bremsproblems musste ich einmal weit gehen», sorgte Grams später für Aufklärung. «Ohne einen Sturz zu riskieren ging es nach diesem Zwischenfall nur noch bis auf Platz 10 nach vor.»

«Mit dem Wochenende bin ich ganz zufrieden. Am Ende standen in der IRRC die Plätze 6 und 10 zu Buche und im Benelux-Cup bin ich Zweiter und Dritter geworden. Ich konnte an meine Rundenzeiten aus dem Vorjahr anknüpfen und bis auf Lonbois lag die Spitzengruppe eng zusammen. Das Wichtigste ist aber, dass ich mich auf meinem Motorrad endlich wieder wohl fühle.»

«Jetzt heißt es für das Team kurz durchzuschnaufen und uns auf Horice vorzubereiten. Wie das Heimrennen in Frohburg ist Horice für mich immer etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, die zahlreichen und auch teilweise verrückten Fans wieder zu sehen, die mir in jeder Runde an der Strecke die Daumen drücken und zujubeln.»

Ergebnisse, IRRC Chimay, Superbike

Lauf 1

1. Vincent Lonbois (B), Yamaha, 10 Runden in 16:33,847 min. 2. David Datzer (D), BMW, 3,422 sec zur. 3. Erno Kostamo (FIN), BMW, +7,708 sec. 4. Markus Karlsson (S), BMW. 5. Lukas Maurer (C), Kawasaki. 6. Didier Grams (D), BMW. Ferner: 9. Patrick Hoff (D), BMW. 14. Marcel Elsner (D), BMW. 18. Nico Müller (D), BMW. 24. Andreas Jochum (D), Yamaha. 27. Martin Riedl (D), Kawasaki. 28. Reinhard Strack (D), Yamaha. 32. Hanno Brandenburger (D), Suzuki.

Lauf 2

1. Lonbois, 8 Runden in 13:13,884 min. 2. Karlsson, 3,390 sec zur. 3. Maurer, +6,750 sec. 4. Datzer. 5. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 6. Amalric Blanc (F), BMW. Ferner: 7. Hoff. 10. Grams. 14. Elsner. 21. Jochum. 22. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 24. Rene Grundei (D), BMW. 29. Karl Verandah (D), Honda. 31. Brandenburger.

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 6 von 10 Rennen)

1. Lonbois, 111 Punkte. 2. Datzer, 109. 3. Maurer, 92. 4. Kostamo, 81. 5. Joey den Besten (NL), Kawasaki, 64. 6. Bloemhard, 53. 7. Grams, 52. 8. Hoff, 48. 9. Elsner, 35. 10. Amalric, 34. Ferner: 15. Müller, 12. 20. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 5. 21. Jochum, 4. 22. Lupberger, 3. 24. Grundei und Brandenburger, je 1.