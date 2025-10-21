IRRC 2026 – Vorläufigen Terminkalender veröffentlicht

Wenige Wochen nachdem in Frohburg mit Marek Cerveny (Supersport) und Darryl Tweed (Superbike) die Gesamtsieger der IRRC 2025 ermittelt wurden, gibt es bereits den vorläufigen Terminkalender für die kommende Saison.

Auf dem Frohburger Dreieck ging die spannende Saison der International Road Racing Championship zu Ende. In der Klasse Supersport setzte sich der Tscheche Marek Cerveny gegen den Briten Gary Johnson und seinem Landsmann Petr Najman durch. Für die Deutschen Rico Vetter und Sebastian Frotscher gab es die Plätze 8 und 9 in der Gesamtwertung.

Bei den Superbikes holte sich überraschend der Nordire Darryl Tweed den Gesamtsieg. Die Belgier Laurent Hoffmann und Fedrik Matthys mussten sich mit den Ehrenplätzen zufriedengeben. Obwohl er die Hälfte der Rennen versäumt hatte, beendete der Deutsche Johannes Schwimmbeck die Serie auf dem vierten Rang, sein Landsmann Nico Müller wurde Sechster.

Auch in der kommenden Saison werden die Gesamtsieger bei sechs Veranstaltungen zu je zwei Läufen ermittelt. Zur großen Enttäuschung von Fahrern und Fans werden im nächsten Jahr keine Superbike-Maschinen in der Startaufstellung stehen. Die Königsklasse wird aus Sicherheits- und Kostengründen von der Sportbike-Kategorie abgelöst.

Traditionsgemäß geht es am ersten Mai-Wochenende in Hengelo (Niederlande) los. Mitte Juni geht es auf dem Schleizer Dreieck weiter. Die dritte IRRC-Veranstaltung findet Anfang Juli in Imatra (Finnland) statt, danach folgt Ende Juli Chimay (Belgien). Bevor Frohburg den obligatorischen Abschluss bildet, findet Anfang die Traditionsveranstaltung in Horice (Tschechien) statt.

Vorläufiger IRRC-Kalender

02. – 03.05.2026 Hengelo (NL)

13. – 14.06.2026 Schleiz (D)

03. – 05.07.2026 Imatra (FIN)

25. – 26.07.2026 Chimay (B)

08. – 09.08.2026 Horice (CZ)

19. – 20.09.2026 Frohburg (D)