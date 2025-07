Mitch Godden/Paul Smith (GB) dominierten in Schwarme

Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith dominierten das kleine Feld der Internationalen Seitenwagenklasse in Schwarme. Die Briten gewannen vier von fünf Läufen.

Im Rahmenprogramm der Deutschen Langbahn-Meisterschaften der Solisten im niedersächsischen Schwarme fuhren auch fünf Teams der Internationalen Gespannklasse. Alle waren am Vorabend noch in Werlte am Start, dort waren es allerdings acht Gespanne.

Zumindest sechs hätten es auch im Schwarmer Bruch sein können, denn diese tolle Bahn hat so viel Platz für mehr. Achim Neuendorf und Beifahrer Johannes Schnaitter hatten sich im Vorfeld auf jeden Fall angeboten und wären gerne auf dem Niedersachsenrinng gefahren, bekamen aber keine Zusage, wie die Berghauptener in Werlte zu SPEEDWEEK.com sagten.

In Schwarme entwickelte sich im Laufe der fünf Läufe ein Dreikampf zwischen den Duos Mitch Godden/Paul Smith, Manuel Meier/Lena Siebert und Markus Brandhofer/Sandra Mollema. Der Zieleinlauf dieses Trios kam nur im ersten Lauf nicht zustande. Brandhofer hatte nach einem ganz schwachen Start Mühe, mit seiner niederländischen Beifahrerin im Verlaufe der vier Runden noch vor den Rookies Moritz Straub/Patrick Löffler, die am Ende Letzte wurden, ins Ziel zu kommen.

Das Team vom AMC Haunstetten kam danach besser in Schwung und holte sich im vierten Durchgang sogar den Laufsieg vor Meier/Siebert und den Briten. Das gemischte Doppel aus Berghaupten und Melsungen fuhr mit vier zweiten Plätzen und einem dritten konstant, blieb ohne Laufsieg und konnte daher nicht an Godden/Smith heranreichen.

Die schnellen und äußerst sympathischen Briten, die in dieser Saison wie immer den Titel in der Seitenwagen-EM anpeilen, fuhren viermal konstant vorneweg. Nur im vorletzten Lauf kamen sie nicht gut vom Start los. Brandhofer/Mollema konnten endlich ihren einzigen Laufsieg einfahren vor Meier/Siebert und Godden/Smith.

In der Endabrechnung hatten sich Godden/Smith mit 23 Punkten den Sieg hochverdient. Auf Platz 2 folgten Meier/Siebert mit 19 und auf Rang 3 Brandhofer/Mollema mit 17 Zählern. Vierte wurde Imanuel Schramm und Beifahrerin Melanie Meier-Zengin. Das Team vom Bodensee hatte seinen besten Auftritt im ersten Lauf mit Platz 3, kam am Ende aber nur auf zehn Punkte.

Schramm rätselte später mit seinen vergleichsweise schwachen Starts: «Wir sind zweimal nach außen gezogen, warum, weiß ich nicht.» Außerdem behinderte den Mann aus Tettnang im Bodenseekreis seine am Vorabend in Werlte erlittene Fingerverletzung an der rechten Hand, verursacht durch ein aufgewirbeltes Steinchen. Schramm: «Die Wunde am Fingernagel geht nicht zu, ist blutig und schmerzt ziemlich.»

Ergebnisse Seitenwagen in Schwarme:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 23 Punkte. 2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 19. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 17. 4. Imanuel Schramm/Melanie Zengin (D), 10. 5. Moritz Straub/Patrick Löffler (D), 6.