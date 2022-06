GP-Auftakt in Polen: Keine Übertragung in Deutschland 17.06.2022 - 08:39 Von Manuel Wüst

© FIM WM-Auftakt ist am Samstag in Rzeszow

Der Langbahn-GP war in den vergangenen beiden Jahren mit nur zwei Rennen eine Mini-WM; 2022 darf mit sechs Events wieder von einer würdigen Serie gesprochen werden. Auftakt ist am Wochenende in Polen.