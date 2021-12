Ohne Tulovic: Tech3 2022 mit zwei Spaniern am Start

Das französische Tech3-Team steht in der kommenden MotoE-Saison mit einem erfahrenen und einem jungen Fahrer am Start. Neben Hector Garzo wird mit Alex Escrig ein ehemaliger Red Bull Rookie auf der Energica platznehmen.

Für Lukas Tulovic ist das Abenteuer Tech3 in der MotoE-Meisterschaft vorerst beendet. Der Eberbacher, der in diesem Jahr noch den Lauf am Red Bull Ring bravourös für sich entscheiden konnte, hofft noch auf einen Vertrag mit dem deutschen Intact GP-Team. Tech3-Teamchef Hervé Poncharal setzt stattdessen in der kommenden Saison auf zwei Spanier.



Der bisherige Moto2-WM-Fahrer Hector Garzo wurde bereits vor einer Woche als Fahrer der Energica im französischen Team bekannt gegeben, nun folgte die Ankündigung des zweiten Piloten. Der erst 17-jährige Alex Escrig wird 2022 sein Debüt in der MotoE-Klasse feiern. 2019 und 2020 fuhr der Spanier noch im Red Bull Rookies Cup, in diesem Jahr feierte er den Titel in der CEV Superstock 600-Klasse, wo er bis auf das letzte Rennen jeden Lauf gewinnen konnte.

«Ich möchte im nächsten Jahr die Meisterschaft gewinnen», kündigte Escrig selbstbewusst an. «Vorher freue ich mich aber darauf, das Bike kennenzulernen und Spaß beim Fahren zu haben. Das MotoE-Motorrad wird sich von allem, was ich kenne, stark unterschieden, aber ich möchte mich mit neuen Fahrtechniken auseinandersetzten. Ich möchte Erfahrung sammeln, indem ich gegen ältere und erfahrenere Fahrer um die Weltmeisterschaft fahre.»

Der Spanier fügte anschließend hinzu: «Zum zweiten Mal in meiner jungen Karriere wird Hector Garzo mein Teamkollege sein und ich kenne ihn bereits, seitdem ich vier Jahre alt bin. Für mich ist es eine Ehre, die Box mit ihm teilen zu dürfen. Er hat Erfahrung in der MotoE und ich hoffe, dass wir zusammen auf dem Podium landen werden.»

Auch Poncharal sieht der neuen Saison positiv entgegen. «Es ist mir eine Ehre, nun das Fahrerduo von Tech3 E-Racing zu verkünden. Wir sind erfreut, neben Hector Garzo, den jungen Alex Escrig in unserem Team begrüßen zu dürfen», sagte der Franzose. «Er ist ein vielversprechender Fahrer, den wir bereits seit einigen Jahren auf dem Schirm haben. Seine Saison 2021 hat uns begeistert, denn er hat in Spanien zehn der elf Rennen gewinnen können.»

«Alex wird in seiner Rookie-Saison viel zu lernen haben, aber ich bin mir sicher, dass wir auf Hector zählen können, sodass er ihm einige Tipps geben wird, um schnell voranzukommen», sagte der erfolgreiche MotoGP-Teamchef. «Wir können es kaum erwarten, endlich in Jerez beim ersten Test auf der Strecke zu sein und ich bin mir sicher, dass unsere Fahrer in der kommenden Saison um Podestplätze und Siege kämpfen werden.»

Das vorläufige MotoE-Feld 2022

Pons Racing 40 Team: Jordi Torres, Mattia Casadei

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, ?

Tech3 E-Racing: Hector Garzo, Alex Escrig

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

WITHU GRT RNF Team: Niccolò Canepa, Bradley Smith

Octo Pramac MotoE: Xavi Fores, ?

Dynavolt Intact: Domi Aegerter? Lukas Tulovic?

Zum Vergleich das MotoE-Feld 2021

Octo Pramac MotoE: Alessandro Zaccone, Yonny Hernandez

Avintia Esponsorama Racing: Andre Pires, Xavier Cardelús

Team Gresini MotoE: Matteo Ferrari, Andrea Mantovani

LCR E-Team: Kevin Zannoni, Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Corentin Perolari

Openbank Aspar Team: Maria Herrera, Fermin Aldeguer

Dynavolt Intact GP: Dominique Aegerter

Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo

Pons Racing 40: Jordi Torres, Jasper Iwema

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei?

One Energy Racing: Eric Granado

Der provisorische MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien

MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien