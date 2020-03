Moto2

American Racing: Novomatic als Hauptsponsor

Das Moto2-Team von American Racing hat den namhaften österreichischen Glücksspielkonzern Novomatic als Hauptgeldgeber an Land gezogen.

Das zuletzt finanziell und sportlich eher gebeutelte Team American Racing aus der Moto2-WM hat mit dem US-Amerikaner Joe Roberts beim IRTA-Test in Doha auf seiner Kalex nicht nur durch starke Rundenzeiten auf sich aufmerksam gemacht. Auch der neue Sponsor der Truppe von Eitan Butbul sorgt für Schlagzeilen. Joe Roberts (mit Kenny Roberts nicht verwandt) wird künftig US-Star John Hopkins als Coach an seiner Seite haben.

Beim Sponsor handelt es sich dabei um den österreichischen Glücksspielkonzern Novomatic. Deshalb ist bereits ein karges «N» auf der Verkleidung zu sehen. Das endgültige Design wird erst kurz vor dem Katar-GP vorgestellt.

Die Novomatic AG wurde von Johann Graf im Jahr 1980 gegründet und ist ist im niederösterreichischen Gumpoldskirchen beheimatet. Die Gruppe ist mittlerweile zu Europas größten Glücksspielkonzern aufgestiegen und setzt pro Jahr 2,5 Milliarden Euro um, hauptsächlich durch das Geschäft mit Glücksspielautomaten. Im Moto2-Team von American Racing steht 2020 neben Roberts der spanische Moto2-Rookie Marcos Ramirez unter Vertrag.

Novomatic hat in Österreich jedoch turbulente Zeiten hinter sich. Vor knapp zwei Jahren wechselte die Grünen-Bundes-Vorsitzende Ewa Glawischnig kurz nach ihrem Ausscheiden aus der Poilitik auf einen Novomatic-Chefsessel. Vor einigen Wochen entschloss sich der Novomatic-Vorstand ausgerechnet zum Rückzug aus dem Glücksspielheimatmarkt, weil es immer wieder zu Konflikten mit den gesetzlichen Bestimmungen in Österreich kam.

In der vergangenen Woche gab zudem CEO Harald Neumann völlig überraschend seinen Rückzug bekannt, nachdem Gerüchte über versuchte Absprachen mit der Politik («Ibiza Affäre») in Bezug auf Lizenzvergaben bekannt geworden sind.

Novomatic war in den letzten Wochen in eine weitere Affäre verwickelt. Mit den Stimmen des Glücksspielkonzerns war der junge FPÖ-Kandidat Peter Sidlo in den Aufsichtsrat der Casinos Austria AG gewählt worden, obwohl ihm die Qualifikation für diesen Topjob abgespochen wurde. Politische Zugeständnisse durch die damalige Regierungspartei FPÖ wurden vermutet.

Die Konstellation mit Novomatic und American Racing ist zudem pikant, weil auch ausgerechnet heimische Talente wie der Österreicher Max Kofler (19) – er fährt 2020 als Stammfahrer im Team CIP-Green Power-KTM in der Moto3-WM – händeringend um potente Geldgeber kämpfen.

IRTA-Test Losail, Moto2, 29. Februar:

1. Martin, Kalex, 1:58,655,

2. Gardner, Kalex, + 0,330 sec

3. Bulega, Kalex, + 0,407

4. Roberts, Kalex, + 0,411

5. Vierge, Kalex, + 0,456

6. Schrötter, Kalex, + 0,551

7. Canet, Sped Up, + 0,565

8. Bastianini, Kalex, + 0,591

9. Marini, Kalex, + 0,603

10. Navarro, Speed Up, + 0,712

11. Syahrin, Speed Up, + 0,722

12. Bezzecchi, Kalex, + 0,735

13. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,762

14. Nagashima, Kalex, + 0,844

15. Lüthi, Kalex, + 0,945

16. Edgar Pons, Kalex, + 1,036

17. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,182

18. Baldassarri, Kalex, + 1,255

19. Garzo, Kalex, + 1,278

20. Bendsneyder, NTS, + 1,464

21. Corsi, MV Agusta, 1,464

22. Manzi, MV Agusta, + 1,518

23. Chantra, Kalex, + 1,520

24. Raffin, NTS, + 1,827

25. Dalla Porta, Kalex, + 2,007

26. Dixon, Kalex, + 2,040

27. Marcos Ramirez, Kalex, 2,135

28. Farid Izdihar, Kalex, + 3,158