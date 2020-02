Moto2

Jorge Martin (Ajo-Kalex/1.): «Ich fühle mich bereit»

Der spanische Ajo-Kalex-Fahrer Jorge Martin übernahm am zweiten Tag der IRTA-Tests der Moto2-Klasse in Doha das Kommando.

Der 22-jährige Jorge Martin (2019 als Rookie schon Dritter in Japan und Zweiter in Australien) steigerte sich am zweiten Tag der Moto2-Tests in Doha um neun Zehntelsekunden und war am Ende des Tages in 1:58,6 min schnellster Mann auf der Strecke. «Ich war mit Fortdauer des Tages richtig happy, als die Bedingungen ähnlich wie jenen beim Rennen wurden. Die Bedingungen ändern sich so schnell. Mit dem selben Setup von gestern hatte ich Probleme, es war schwer. Wir hatten Probleme mit der Front-Partie. Beim Long-Run war ich dann aber von der ersten bis zur letzten Runde schnell, mit vollem Tank», schilderte der letztjährige WM-Elfte.

Auch bei der Attacke über eine Runde lief es tadellos. «Dann haben wir einen neuen Reifen montiert, damit war ich dann super konkurrenzfähig. Ich war dann wieder der Jorge Martin, den wir kennen. Hoffentlich bleibt das so und ich kann noch ein paar Kleinigkeiten verbessern.»

Der Spanier gab sich erleichtert: «Es ist nett, vorne zurück sein. Ich fühle mich bereit, um wieder schnell zu sein. Es ist aber nicht einfach. Ich hatte auch eine kleinen Crash, es war also nicht einfach. Aber Schritt für Schritt schließen wir die Lücke zu den Jungs ganz vorne.»

Der Mann von der Sonneninsel Mallorca bestätigt, dass sein körperlicher Zustand immer besser wird: «Meinem Knie und meinem Knöchel geht es schon besser. Ich bin in diesem Bereich im Zeitplan und hoffe, dass ich in den nächsten Wochen wieder voll fit bin.»

Zur Erinnerung: Bei seinem ersten Moto2-Test in Jerez im November 2018, als erstmals mit Triumph-Motoren gefahren wurde, war Jorge Martin per Highsider in Kurve 2 abgeflogen. Dabei hatte er sich den rechten Fuß und den linken Oberarm gebrochen. Vor drei Wochen zog sich der Spanier beim Privattest auf der andalusischen GP-Strecke wieder eine Fußverletzung zu, die ihn bei den ersten offiziellen IRTA-Testfahrten des Jahres 2020 einschränkte. «Das ist aber eine Bagatelle im Vergleich zum Sturz vomNovember 2018», meinte der Red Bull Ajo-Kalex-Fahrer dazu.

«Der Wechsel von KTM zum neuen Chassis war ein guter Schritt», ergöänzte Martin, der 2018 die Moto3-WM gewonnen hat. «Wir versuchen uns noch in der Bremszone zu verbessern, haben noch Schwachstellen, wenn es mit dem ersten Griff an die Bremse geht. Das Einlenkverhalten des Motorrads ist aber viel besser. Mit jeder Runde wird das Gefühl besser, wir sind auf einem guten Weg.»

IRTA-Test Losail, Moto2, 29. Februar:

1. Martin, Kalex, 1:58,655,

2. Gardner, Kalex, + 0,330 sec

3. Bulega, Kalex, + 0,407

4. Roberts, Kalex, + 0,411

5. Vierge, Kalex, + 0,456

6. Schrötter, Kalex, + 0,551

7. Canet, Sped Up, + 0,565

8. Bastianini, Kalex, + 0,591

9. Marini, Kalex, + 0,603

10. Navarro, Speed Up, + 0,712

11. Syahrin, Speed Up, + 0,722

12. Bezzecchi, Kalex, + 0,735

13. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,762

14. Nagashima, Kalex, + 0,844

15. Lüthi, Kalex, + 0,945

16. Edgar Pons, Kalex, + 1,036

17. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,182

18. Baldassarri, Kalex, + 1,255

19. Garzo, Kalex, + 1,278

20. Bendsneyder, NTS, + 1,464

21. Corsi, MV Agusta, 1,464

22. Manzi, MV Agusta, + 1,518

23. Chantra, Kalex, + 1,520

24. Raffin, NTS, + 1,827

25. Dalla Porta, Kalex, + 2,007

26. Dixon, Kalex, + 2,040

27. Marcos Ramirez, Kalex, 2,135

28. Farid Izdihar, Kalex, + 3,158

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847

