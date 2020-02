Moto2

Jorge Navarro (Speed Up): Stärker als Kalex-Phalanx

«Diese Bestzeit gibt mir Vertrauen für den Katar-GP», versicherte Speed Up-Pilot Jorge Navarro nach der Bestzeit am Freitag auf dem Losail Circuit.

Jorge Navarro, der 24-jährige Spanier aus Ponla de Vallbona, sorgte am ersten Tag des IRTA-Moto2-Tests auf dem Losail Circuit für ein klare Bestzeit. der Speed-up-Pilot ließ Xavi Vierge um 0,232 sec hinter sich. Schon 2019 hatte Navarro immer wieder aufhorchen lassen; er beendete die WM an mit 226 Punkten an vierter Position er schaffte vier zweite Plätze und vier dritte, aber keinen GP-Sieg.

«Ich bin wirklich happy, den wir haben diesen Tag auf gute Art und Weise begonnen», stellte Navarro fest. «Ich habe mich nicht perfekt gefühlt, aber trotzdem ist mir eine gute Rundenzeit gelungen. Ich war schon in der zweiten Session Schnellster, in der dritten und letzten auch. Aber am Wichtigsten ist, das wir uns auch in der Beständigkeit verbessert haben. Wir haben zwar noch Arbeit mit dem Motorrad, aber insgesamt haben wir eine gute Basis gelegt. Morgen werden wir uns weiter steigern.»

Navarro ließ nicht weniger als neun Kalex-Fahrer hinter sich, erst auf Platz 11 folgte mit Aron Canet der zweitbeste Speed-Up-Pilot. In der ersten Session hielt sich Navarro noch zurück. «Ich bin am Vormittag dauernd mit demselben harten Hinterreifen gefahren, auch vorne habe ich den Reifen nie gewechselt, dazu sind wir mit viel Sprit an Bord gefahren. Ich konnte deshalb in der ersten Session nicht pushen, ich hatte kein gutes Gefühl für den Vorderreifen. Aber das war nicht so wichtig, denn nachher haben wir klare Fortschritte erzielt.»

«Diese Bestzeit gibt mir Vertrauen, auch im Hinblick auf das Rennen am 8. März», stellte Navarro fest. «Aber es ist klar, dass sich die Verhältnisse hier zwischen der zweiten und dritten Trainingssitzung hier deutlich ändern, denn die eine begann um 13.15 Uhr Ortszeit, die andere um 16 Uhr. Denn die Piste war zu Beginn des ersten Tages etwas schmutzig. Außerdem waren am Schluss kaum mehr Topzeiten möglich, man musste den richtigen Kompromiss zum richtigen Zeitpunkt finden. Am Ende der dritten Session habe ich mich ganz auf meine Fahrweise und meine Position auf dem Bike konzentriert. Denn die Temperaturen sanken, ich wollte aber immer genug Temperatur im Vorderreifen haben. Am Schluss hatte ich eine gute Pace. Und die Bestzeit bin ich mit gebrauchten Reifen gefahren.»

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847