Moto2

Marcel Schrötter (Kalex/6.): «Ich bin recht happy»

Marcel Schrötter schaffte am Samstag in Katar Platz 6, in der Gesamtwertung des IRTA-Tests liegt er an 7. Stelle. Aber er wundert sich, weil er sich mit neuen Reifen nicht steigern kann.

«Das war wieder ein ordentlicher Tag, auch wenn es generell über den ganzen Tag ein bisschen zäher war, Aber ich denke, das liegt an den Bedingungen», stellte Marcel Schrötter aus dem deutschen Liqui Moly-Intact-GP-Team nach Platz 6 am Samstag auf dem Losail Circuit fest. «Es war heute am Samstag sehr warm, die Streckentemperatur war höher als gestern. Im Großen und Ganzen waren wir eigentlich trotzdem immer konstant. Wir waren flott unterwegs. Die letzte Session war ziemlich gut. Ich bin konstant schnelle Zeiten gefahren. Das einzige Problem war wieder, dass ich auf einem neuen Reifen dann nicht richtig nachlegen kann. Ich bin meine schnellste Zeit mit 20 Runden alten Reifen gefahren. Mit neuen Reifen war ich nicht schneller. Das ist ein bisschen komisch. das muss ich noch besser hinkriegen.»

«Aber wir arbeiten gut, wir sortieren aus, wir finden gewisse Richtungen, und wenn man den richtigen Weg finden will, kann es mal vorübergehend auch in die falsche Richtung gehen. Wir haben noch Punkte, die wir verbessern müssen. Aber ich bin recht happy. Wir werden an diesen Punkten morgen weiter arbeiten.»

Was ist an der neuen 2020-Kalex besser als an der letztjährigen? Schrötter: «Für mich liegt der Unterschied vor allem hinten, das Heck fühlt sich anders an, für mich ist das wirklich positiv. Die Front ist sehr ähnlich wie 2019, das ist mein Eindruck. Anderseits haben wir komplett andere Vorderreifen. Es ist deshalb schwer zu sagen, du fühlst in erster Linie den Vorderreifen. Insgesamt hat Kalex ausgezeichnete Arbeit geleistet. Vom ersten Augenblick an hatte ich bei der neuen Kalex mehr Vertrauen zum Hinterrad als Ende 2019. Ich hoffe, das wir mir während er ganzen Saison helfen.»

IRTA-Test Losail, Moto2, 29. Februar:

1. Martin, Kalex, 1:58,655,

2. Gardner, Kalex, + 0,330 sec

3. Bulega, Kalex, + 0,407

4. Roberts, Kalex, + 0,411

5. Vierge, Kalex, + 0,456

6. Schrötter, Kalex, + 0,551

7. Canet, Sped Up, + 0,565

8. Bastianini, Kalex, + 0,591

9. Marini, Kalex, + 0,603

10. Navarro, Speed Up, + 0,712

11. Syahrin, Speed Up, + 0,722

12. Bezzecchi, Kalex, + 0,735

13. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,762

14. Nagashima, Kalex, + 0,844

15. Lüthi, Kalex, + 0,945

16. Edgar Pons, Kalex, + 1,036

17. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,182

18. Baldassarri, Kalex, + 1,255

19. Garzo, Kalex, + 1,278

20. Bendsneyder, NTS, + 1,464

21. Corsi, MV Agusta, 1,464

22. Manzi, MV Agusta, + 1,518

23. Chantra, Kalex, + 1,520

24. Raffin, NTS, + 1,827

25. Dalla Porta, Kalex, + 2,007

26. Dixon, Kalex, + 2,040

27. Marcos Ramirez, Kalex, 2,135

28. Farid Izdihar, Kalex, + 3,158

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958