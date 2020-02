Moto2

Jesko Raffin (NTS/24.): «Wir sind schneller geworden»

Der Schweizer NTS-Fahrer Jesko Raffin plagte sich auch am zweiten Tag der Moto2-Tests in Doha im hinteren Teil des Feldes, verzichtete allerdings auf die Attacke mit neuen Reifen.

Mit einem Rückstand von 1,827 Sekunden reihte sich NTS-Pilot Jesko Raffin am Samstag beim Test auf dem Losail Circuit auf Rang 24 ein. Sein niederländischer NTS-Teamkollege Bo Bendsneyder verlor auf Platz 20 am Samstag 1,464 Sekunden auf die Bestzeit von Jorge Martin (Kalex).

«Wir sind schneller geworden, wie alle anderen auch am heutigen Tag», stellte der 23-jährige Zürcher danach fest, der eine halbe Sekunde schneller war als noch am Freitag. «Wir sind auch etwas näher an die Spitze herangekommen, das war zwischen Session 1 und 2. Ich konnte dann im letzten Turn nicht mehr fahren. Bis dahin war ich einiges näher an der Spitze, das war sicher positiv.»

Zudem erklärte der groß gewachsene Schweizer: „Wir haben noch keine Zeit-Attacke gestartet. Wir müssen erst zu 100 Prozent das Setting für das Wochenende haben. Wir arbeiten darum viel mit alten Reifen für das Rennen und probieren viel aus. Es ist dann schwer auf den neuen Reifen zu gehen und anzugreifen, das ist dann der Plan für den Sonntag. Wir haben uns verbessert, sind aber noch nicht da, wo ich gerne wäre.»

Im Detail hakt es beim zweifache Moto2-Europameister am physischen Aufwand, den Raffin einbringen muss: «Wir müssen einen Weg finden, damit ich mit etwas weniger Kraft fahren kann. Wenn man steif auf dem Bike ist, dann passieren einfach Fehler. Für das Rennen ist der Rhythmus das Wichtigste. Wir müssen das Bike so aufbauen, dass ich es mit einem sanfteren Fahrstil bewegen kann. Daran arbeiten wir jetzt. Morgen gilt es dann weiter zu machen und weiter zu testen.»

IRTA-Test Losail, Moto2, 29. Februar:

1. Martin, Kalex, 1:58,655,

2. Gardner, Kalex, + 0,330 sec

3. Bulega, Kalex, + 0,407

4. Roberts, Kalex, + 0,411

5. Vierge, Kalex, + 0,456

6. Schrötter, Kalex, + 0,551

7. Canet, Sped Up, + 0,565

8. Bastianini, Kalex, + 0,591

9. Marini, Kalex, + 0,603

10. Navarro, Speed Up, + 0,712

11. Syahrin, Speed Up, + 0,722

12. Bezzecchi, Kalex, + 0,735

13. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,762

14. Nagashima, Kalex, + 0,844

15. Lüthi, Kalex, + 0,945

16. Edgar Pons, Kalex, + 1,036

17. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,182

18. Baldassarri, Kalex, + 1,255

19. Garzo, Kalex, + 1,278

20. Bendsneyder, NTS, + 1,464

21. Corsi, MV Agusta, 1,464

22. Manzi, MV Agusta, + 1,518

23. Chantra, Kalex, + 1,520

24. Raffin, NTS, + 1,827

25. Dalla Porta, Kalex, + 2,007

26. Dixon, Kalex, + 2,040

27. Marcos Ramirez, Kalex, 2,135

28. Farid Izdihar, Kalex, + 3,158

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958