Moto2

Thomas Lüthi (Kalex/15.): «Die Harmonie fehlt noch»

Tom Lüthi vom vom Liqui Moly Intact GP-Team erreichte am zweiten Moto2-Testtag auf dem Losail International Circuit den 15. Platz.

«Damit bin ich nicht zufrieden. Im Vergleich zu gestern haben wir uns nicht gross gesteigert», meinte der Kalex-Fahrer am Samstagabend in Katar. «Wir haben heute viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, aber irgendwo hakt es. Wir haben nicht den Speed gefunden, den ich mir erhofft hatte.» Zur Erinnerung: Beim Jerez-Test vor zehn Tagen hatte der Schweizer souverän die Bestzeit erzielt.

Eine Woche vor Beginn der MotoGP-Saison sitzt beim letztjährigen WM-Dritten Lüthi, der sich 2018 eine Saison lang bei Marc VDS-Honda in der Königsklasse versucht hat, das Paket noch nicht so, wie es sollte. «Das Set-up und die neuen Reifen harmonieren noch nicht wirklich. Daran müssen wir also arbeiten. Ich bin deswegen aber nicht beunruhigt, da wir morgen nochmals einen Testtag hier haben. Den wollen wir nutzen, so gut es geht.»

IRTA-Test Losail, Moto2, 29. Februar:

1. Martin, Kalex, 1:58,655,

2. Gardner, Kalex, + 0,330 sec

3. Bulega, Kalex, + 0,407

4. Roberts, Kalex, + 0,411

5. Vierge, Kalex, + 0,456

6. Schrötter, Kalex, + 0,551

7. Canet, Sped Up, + 0,565

8. Bastianini, Kalex, + 0,591

9. Marini, Kalex, + 0,603

10. Navarro, Speed Up, + 0,712

11. Syahrin, Speed Up, + 0,722

12. Bezzecchi, Kalex, + 0,735

13. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,762

14. Nagashima, Kalex, + 0,844

15. Lüthi, Kalex, + 0,945

16. Edgar Pons, Kalex, + 1,036

17. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,182

18. Baldassarri, Kalex, + 1,255

19. Garzo, Kalex, + 1,278

20. Bendsneyder, NTS, + 1,464

21. Corsi, MV Agusta, 1,464

22. Manzi, MV Agusta, + 1,518

23. Chantra, Kalex, + 1,520

24. Raffin, NTS, + 1,827

25. Dalla Porta, Kalex, + 2,007

26. Dixon, Kalex, + 2,040

27. Marcos Ramirez, Kalex, 2,135

28. Farid Izdihar, Kalex, + 3,158

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958